Lyonlu taraftar dolabı açınca şoke oldu

Fenerbahçe'nin Lyon'u deplasmanda 2-1 mağlup ederek Şampiyonlar Ligi'ne yükselmesinin ardından Fransa'da dikkat çeken bir görüntü ortaya çıktı. Fransa'da yaşayan bir Fenerbahçe taraftarı, Lyon'u destekleyen iş arkadaşına unutamayacağı bir sürpriz hazırladı.

DOLABINI FENERBAHÇE POSTERLERİYLE KAPLADI

Sarı-lacivertli taraftar, Lyonlu iş arkadaşının dolabına Fenerbahçe ve Matteo Guendouzi posterleri yapıştırdı. İş yerine gelen Lyon taraftarı, dolabını açtığında karşılaştığı manzara karşısında büyük şaşkınlık yaşadı.

GUENDOUZI DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Şakada özellikle Guendouzi posterlerinin kullanılması dikkat çekti. Fransız futbolcu, Lyon karşılaşmasının ardından rakip tribünlerle yaşadığı gerilim ve kutlamasıyla gecenin en çok konuşulan isimlerinden biri olmuştu. Fenerbahçe taraftarının Lyon zaferinin ardından iş arkadaşına hazırladığı sürpriz, iki takım arasındaki karşılaşmanın Fransa'daki yankılarından biri oldu.