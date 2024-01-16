Bitlis'in karla bütünleşen tarihi güzellikleri mest ediyor

BİTLİS - Bitlis'te tarihi ve doğal güzelliklerinin kış mevsimiyle birlikte beyaz gelinliğini giymesiyle kartpostallık görüntüler ortaya çıktı.

Birçok tarihi eserle adeta açık hava müzesini andıran Bitlis'te, tarihi eserlerle bütünleşen beyaz örtünün ortaya çıkardığı manzaralar görenleri mest ediyor. Çarşı merkezinin tam ortasından geçen derenin üzerine yapılan betonarme yapıların yıktırılmasıyla her biri yaklaşık 500 yıllık olan 8 adet köprüyle birlikte "Dere Üstü Islah Projesi" çerçevesinde kale, köprüler, hanlar, hamamlar ve camiler gün yüzüne çıkarılmıştı. Türkiye'nin en çok kar alan illerinin başında gelen ve 'karın başkenti' olarak bilinen Bitlis'te kar yağışıyla tarihi eserlerin bütünleşmesi fotoğraf severleri de heyecanlandırdı. Bütün ihtişamı ile gün yüzüne çıkan tarihi eserleri fotoğraflamak isteyen vatandaşlar yüksek kesimlere çıkarak tarihi eserlerin fotoğraflarını çekiyorlar.

Emrah Kendilci adlı vatandaş, yağışla birlikte karın tarihi eserlerle bütünleşmesini çekmenin zevkini yaşadığını söyledi. Kendilci, "İki gündür Bitlis'te yağan yoğun kar yağışından sonra doğal güzellikler üzerinde güzel görüntüler oldu. Arkadaşlarımızla Bitlis'te fotoğraf çekelim dedik. Dere üstünde açılan tarihi eserlerle karın bütünleşmesi sonucu ortaya güzel kareler çıktı" dedi.

İstanbul'dan gelerek Bitlis'te karla bütünleşen tarihi eserleri gezen Yakup Tokuş ise "İstanbul'dan geldim. Bitlis'te yoğun kar yağışı kentin bütün güzelliklerini ortaya çıkardı. Zaten Bitlis tarihi otantik bir şehir olmasının yanında karın yağmasıyla muhteşem manzaralar ortaya çıktı. Güzel bir manzara ve atmosfer oluştu. Türkiye'nin her yerinden Bitlis'e gelip güzel kış mevsimini burada yaşamalarını istiyoruz" diye konuştu.