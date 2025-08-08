Bitlis'in Kurtuluşu Coşkuyla Kutlandı

Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun 109. yıl dönümü törenle kutlandı.

Atatürk Mahallesi'ndeki Cumhuriyet Meydanı'nda Valilik, Belediye ve Garnizon Komutanlığı çelenklerinin sunulmasıyla başlayan törende saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın kutlama mesajının okunmasının ardından konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, 8 Ağustos 1916'nın, şehrin bağımsızlık mücadelesinde önemli bir dönüm noktası olduğunu söyledi.

Tarihin altın sayfalarında yerini almış büyük bir zaferin, Bitlis'in düşman işgalinden kurtuluşunun yıl dönümünü coşkuyla kutladıklarını belirten Karakaya, şunları kaydetti:

"Şehirlerin kurtuluşu için ön sırada kahramanca savaşan şehit ve gazilerimizi minnetle anıyoruz. 8 Ağustos 1916, bu toprakların ruhunu, imanını ve direnişini temsil eden bir gündür. Bitlis halkı, o karanlık günlerde milletimizin bağımsızlık ateşini yakan en ön saflarda yer almış, canı pahasına toprağını, bayrağını, inancını savunmaktan bir an bile geri durmamıştır. Birinci Dünya Savaşı'nın en zor yıllarında işgal altındaki bu kadim şehir, imanı, iradesi ve birliğiyle ayağa kalkmış, düşmana geçit vermemiştir. Bitlis'in dağlarında, sokaklarında, her karış toprağında şehitlerimizin izleri vardır."

Karakaya'nın konuşmasının ardından öğrenciler tarafından günün anlam ve önemine ilişkin şiirler okundu.

Tören kapsamında hafta boyunca düzenlenen yarışmalarda dereceye giren katılımcılara ödülleri verildi.

Jandarma Özel Harekat Tabur Komutanlığı personelinin silahlı gösteri yaptığı kutlama programı, tören geçişi ve halk oyunları gösterileriyle sona erdi.

Törene Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Zafer Tombul, 25. Hudut Tugay Komutanı Tuğgeneral Mehmet Cihanoğlu, Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, siyasi parti temsilcileri, kurum amirleri ve kent sakinleri katıldı.