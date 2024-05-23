Bitlis Mutki'de el yapımı patlayıcı ve malzemeler ele geçirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bitlis Mutki'de el yapımı patlayıcı ve malzemeler ele geçirildi

Bitlis Mutki\'de el yapımı patlayıcı ve malzemeler ele geçirildi

Bitlis'in Mutki ilçesinde yapılan operasyonda toprağa gömülü el yapımı patlayıcı, mühimmat ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi. Operasyonda ayrıca gıda ve yaşam malzemeleri de bulundu. Delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alınırken diğerleri imha edildi.

23.05.2024 18:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bi Bitlis'in Mutki ilçesi kırsalında toprağa gömülü el yapımı patlayıcı, mühimmat, gıda ve patlayıcı yapımında kullanılan malzemeler ele geçirildi.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu Mutki kırsalına operasyon düzenlendi.

"Şehit Güvenlik Korucusu Barış Timurçin" adı verilen operasyonda, toprağa gömülü 30 kilogram amonyum nitrat, mazot ve şeker karışımı patlayıcı madde, bidonda sıkıştırılmış 5 kilogramlık patlayıcı madde, 3 savunma tipi el bombası, saniyeli fitil ile desteklenmiş el bombası, 2 piknik tüpü, 10 kalem pil, güneş enerji paneli, 100 kilogram küp şeker, 40 kilogram un, 25 kilogram bulgur, 18 litre sıvı yağ, 15 kilogram makarna, 10 kilogram çay, 1 kilogram tütün ile muhtelif miktarda gıda, giyim, yaşam ve tıbbi malzeme ele geçirildi.

Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla delil niteliği taşıyan malzemeler muhafaza altına alındı, diğerleri ise imha edildi.

Kaynak: AA

Operasyon, Bitlis, Güneş, Mutki, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis Mutki'de el yapımı patlayıcı ve malzemeler ele geçirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


18:32 BM Genel Kurulu, 11 Temmuz’u Srebrenitsa Soykırımı’nı anma günü ilan etti BM Genel Kurulu, 11 Temmuz'u Srebrenitsa Soykırımı'nı anma günü ilan etti
18:05 Çorum’da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi Çorum'da 4,4 büyüklüğünde deprem meydana geldi
17:44 İran Cumhurbaşkanı Reisi’nin defnedileceği türbede izdiham yaşanıyor İran Cumhurbaşkanı Reisi'nin defnedileceği türbede izdiham yaşanıyor
17:00 Hazine Bakanı Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz Hazine Bakanı Şimşek: Biz asla sıcak paraya güvenmeyiz
16:22 Çok sayıda kentte dolu yağışı etkili oldu Vatandaşlar zor anlar yaşadı Çok sayıda kentte dolu yağışı etkili oldu! Vatandaşlar zor anlar yaşadı
19:32 İki hoca da tüm kozlarını oynadı İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının ilk 11’leri İki hoca da tüm kozlarını oynadı! İşte Beşiktaş-Trabzonspor maçının ilk 11'leri
19:01 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’ın Mourinho teklifine cevap: Masada oturup tartışabilirsek bakarız Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'ın Mourinho teklifine cevap: Masada oturup tartışabilirsek bakarız
18:29 Bazı isimlere çok şaşıracaksınız İşte Aziz Yıldırım’ın yönetim kurulu listesi Bazı isimlere çok şaşıracaksınız! İşte Aziz Yıldırım'ın yönetim kurulu listesi
18:06 Ali Koç’tan Aziz Yıldırım’a sert yanıt: Fenerbahçe’yi şampiyon yapmayacak güçleri merak ediyorsa aynaya baksın Ali Koç'tan Aziz Yıldırım'a sert yanıt: Fenerbahçe'yi şampiyon yapmayacak güçleri merak ediyorsa aynaya baksın
17:48 Ali Koç’tan çok iddialı şampiyonluk sözleri: Öyle bir takım kuracağız ki söz vermeme gerek kalmayacak Ali Koç'tan çok iddialı şampiyonluk sözleri: Öyle bir takım kuracağız ki söz vermeme gerek kalmayacak
17:31 Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar Mecidiyeköy metro istasyonunda intihar
17:25 Ali Koç, “Ben varken Fenerbahçe’yi şampiyon yapmazlar“ sözlerine rağmen neden aday olduğu açıkladı Ali Koç, "Ben varken Fenerbahçe'yi şampiyon yapmazlar" sözlerine rağmen neden aday olduğu açıkladı
16:51 Ali Koç’tan yıllar sonra gelen itiraf: Avrupa’da batmaya en yakın kulüp Fenerbahçe’ydi Ali Koç'tan yıllar sonra gelen itiraf: Avrupa'da batmaya en yakın kulüp Fenerbahçe'ydi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.05.2024 19:47:42. #1.11#
SON DAKİKA: Bitlis Mutki'de el yapımı patlayıcı ve malzemeler ele geçirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement