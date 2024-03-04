Bitlis Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı saldırıya uğradı

Bitlis'in Tatvan İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Necdet Ökmen, aralarında husumet bulunan yakınlarının saldırısı sonucu yaralandı.
Alınan bilgiye göre, PTT Caddesi'nde aracıyla ilerleyen Ökmen, aralarında husumet bulunan yakınları tarafından durduruldu.
Burada Ökmen ile yakınları arasında çıkan tartışma, silah ve bıçaklı saldırıya dönüştü.
Saldırı sırasında aldığı darbelerle yaralanarak ambulansla Bitlis Tatvan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ökmen'in, sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Bölgede inceleme yapan güvenlik güçleri, hastane çevresinde de önlem aldı.
"Failleri yakalamaya yönelik çalışma devam etmektedir"
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, bugün Tatvan Belediye Başkan Yardımcısı Ökmen'in silahlı ve bıçaklı saldırıya uğradığı belirtildi.
Açıklamada, şunlar kaydedildi:
"Saldırı sonucunda iki bacağından ateşli silah ve bıçakla yaralanan Ökmen'in Tatvan Devlet Hastanesi'nde tedavisi devam etmekte, bilinci açık ve hayati tehlikesi bulunmamaktadır. Yapılan araştırmalarda saldırının siyasi bir yönünün bulunmadığı, meydana gelme sebebinin aile içi husumetten kaynaklandığı anlaşılmıştır. Saldırıyı gerçekleştirenlerin olayda kullandıkları araçlar terk edilmiş vaziyette bulunmuş ve failler tespit edilmiştir. Failleri yakalamaya yönelik çalışma çok yönlü olarak devam etmektedir."
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