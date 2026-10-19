Bitlis Tatvan\'da eş zamanlı FETÖ operasyonunda 4 şüpheliden 1\'i tutuklandı

BİTLİS'in Tatvan ilçesinde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheliden biri tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube müdürlükleri ekipleri, FETÖ'nün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde çalışma yürüttü. Çalışmalar kapsamında, örgütün eğitim yapılanmasında yer aldığı, örgüt suçlarından aranan kişilerin yurt dışına kaçırılmasına aracılık ettiği ve tutuklu veya hükümlü örgüt mensuplarının yakınlarına maddi destek sağlayarak örgüte taban kazandırmaya çalıştığı değerlendirilen 4 şüpheliye yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 1'i tutuklanırken, 2'si adli kontrol şartıyla, 1 şüpheli ise savcılık ifadesinin ardından serbest bırakıldı.