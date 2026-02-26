Bitlis\'te 1752 Sahipsiz Köpek Kurtarıldı

Bitlis'te son 6 ayda 1752 sahipsiz köpek Hayvan Bakım ve Doğal Yaşam Alanı'na alındı.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, 60 dönüm alana kurulan Hayvan Bakım ve Doğal Yaşam Alanı'na getirilen sokak hayvanlarına özenle bakılıyor.

Yoğun bakım üniteleri, tam donanımlı ameliyathane, laboratuvarın bulunduğu barınakta, hayvanlara modern sağlık hizmeti sunuluyor.

5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında yürütülen projede, son 6 ayda 1752 sahipsiz köpek güvenli alanlara alındı, 770 hayvan kısırlaştırıldı.

Günlük gıda atıklarının mamaya dönüştürüldüğü barınakta sokak hayvanları için sürdürülebilir besleme imkanı sağlanıyor.

Çalışmayla hayvanların yaşam hakkı korunurken, vatandaşların da huzur ve güvenliği sağlanıyor.