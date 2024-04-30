Bitlis'te 3 keklik ve av malzemeleriyle yakalananlara yüksek ceza - Son Dakika
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Bitlis'te 3 keklik ve av malzemeleriyle yakalananlara yüksek ceza

Bitlis\'te 3 keklik ve av malzemeleriyle yakalananlara yüksek ceza

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, 3 keklik ve av malzemeleriyle yakalanan 2 kişiye 26 bin 635 lira ceza uygulandı. Araçta ele geçirilen kekliklerden biri doğaya salındı, diğerleri ise koruma merkezine gönderildi.

30.04.2024 19:33
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Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde, 3 keklik ve av malzemeleriyle yakalanan 2 kişiye 26 bin 635 lira ceza uygulandı.

Doğa Koruma ve Milli Parklar 14. Bölge Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Adilcevaz İlçe Jandarma Karakol Komutanlığının Bahçedere köyü mevkisindeki yol kontrol noktasında durdurulan araçta 3 keklik, 2 tahta kafes, kıl tuzak ve ses cihazı ele geçirildi.

DKMP Bitlis Şube Müdürlüğü ile jandarma ekiplerince sağlık kontrolü yapılan bir keklik doğaya salındı, 2 keklik de Yaban Hayvanları Koruma ve Rehabilitasyon Merkezi'ne gönderildi.

Şube Müdürlüğünce 2 kişiye 26 bin 635 lira ceza verildi.

Kaynak: AA

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