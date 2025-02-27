Bitlis'te 4. Kar Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika
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Bitlis'te 4. Kar Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu

Bitlis Eren Üniversitesi, kampüs içindeki kayak tesisinde düzenlediği 4. Kar Festivali'nde öğrencilere kar üzerinde halay çekme, halat çekme ve kızak etkinlikleri gibi aktiviteler sunarak renkli anlara ev sahipliği yaptı.

27.02.2025 18:53
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Bitlis'te 4. Kar Festivali renkli görüntülere sahne oldu

BİTLİS - Bitlis Eren Üniversitesi tarafından kampüs içerisindeki kayak tesisinde 'Kar Fest' adı altında düzenlenen 4. Kar Festivali renkli görüntülere sahne oldu.

BEÜ, Türkiye'de bir ilk olarak kampüs içerisinde bulunan kayak tesisinde kar festivali düzenledi. Öğle saatlerinde başlayan festival, öğrencilerin kar üzerinde halay çekmeleriyle başlayarak, halat çekme ve kızak etkinlikleri ile devam etti. Açılışta konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, kar yağış sonrası ortaya çıkan güzel manzaralarda vatandaşların karın adını çıkardıklarını, aynı zamanda kayak ya da kızakla aileleriyle, arkadaşlarıyla güzel vakit geçirmenin de keyfini yaşadıklarını söyledi. Karakaya, "Kar yağışının getirdiği bazı zorluklar, bazı meşakkatler elbette var. Bunu bütün ekiplerimiz, belediye, özel idare ekiplerimiz, emniyetimiz, jandarmamız, vatandaşımızın hayatının olumsuz etkilenmemesi için elinden gelen çalışmaları gerçekleştiriyor. Tabii kar yağışının ayrı bir güzelliği de var. Hem kar yağışına insanların da nostaljik, romantik bir algısı vardır. Hem aynı zamanda berekettir. Kar yağışı yaz aylarında da etkisi olduğu için çok kıymetli. Bunun değerini bilmek durumundayız. Tabii bunun bir de turizm boyutu ya da eğlence boyutu var. Öğrencilerimiz ya da Bitlis'imizde görev yapmaya gelen memur kardeşlerimiz ve elbette Bitlis'in yerlisi kıymetli hemşehrilerimiz bu kar yağışı sonrası ortaya çıkan güzel manzaraların tadını çıkarırken aynı zamanda kayak ya da kızakla aileleriyle arkadaşlarıyla güzel vakit geçirmenin de keyfini yaşıyorlar. Biz arzu ediyoruz ki Bitlis Eren Üniversitesinde eğitim gören bütün öğrencilerimiz eğitim süreçleri devam ettikten sonra Bitlis'ten güzel hatıralarla ayrılsınlar. Bu hatıraların önemli bir parçası da her biri kayak yapmayı öğrensinler istiyoruz. Bu çerçevede bu tarz şenlikler Bitlis'te yaşayan hemşehrilerimizin, öğrencilerimizin bu alana dikkatini çekme noktasında da önemlidir. Ben tekrar Bitlis şehrimizin önemli turizm alanlarından birisi olan kayağın gelişmesi için üniversitemizle, belediyelerimizle, bütün paydaşlarımızla birlikte çaba sarf edeceğimizi buradan ifade etmek istiyorum. Bu festivalin hazırlanmasında emeği geçenleri de kutluyorum" dedi.

Programda konuşan Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise geleneksek hale getirdikleri festivalin dördüncüsünü düzenlemenin gururunu yaşadıklarını belirterek, "Festival, Bitlis'te olması gereken önemli faaliyetlerden birisi. Biliyorsunuz Bitlis kar örtüsünün en fazla olduğu illerden biri, yörelerden biri. Bu kar örtüsünü bizim bu anlamda turizm çerçevesinde değerlendirmemiz gerekiyor. Yine biliyorsunuz biz Bitlis Eren Üniversitesi olarak turizm alanında ihtisas üniversitesiyiz. Turizm alanının önemli alanlardan birisi de kayak turizmi. Bu anlamda da bu tesisimizin daha da güçlenmesi gerekiyor. Aktif olarak kullanılması gerekiyor diye düşünüyoruz. Dolayısıyla bu tesislerin sayısının da arttırılması gerekiyor. Önümüzdeki yıllarda turizmin daha da hareketlenmesi, turizmin daha da gelişmesi için bizim kış şartlarını iyi değerlendirmemiz gerekiyor" dedi.

Konuşmaların ardından Bitlis Eren Üniversitesi öğrencilerinden oluşan halkoyunları ekibi gösterilerini sunarken, yine öğrenciler tarafından oluşturulan kayak takımı ellerinde bayraklarla kayak gösterisi düzenledi. Çeşitli yarışmaların düzenlendiği festivalde öğrenciler halaylar çekerek, doyasıya eğlendiler. Öğrencilere gün boyunca çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Bitlis Eren Üniversitesi Rahva Yerleşkesi içerisinde bulunan kayak merkezinde düzenlenen festivale Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Eren Holding temsilcisi Metin Kazaz, bazı kurum amirleri ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: İHA

Eren Üniversitesi, Festival, Bitlis, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te 4. Kar Festivali Renkli Görüntülere Sahne Oldu - Son Dakika

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