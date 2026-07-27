Bitlis'te 8 Kilo Skunk Ele Geçirildi - Son Dakika
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Bitlis'te 8 Kilo Skunk Ele Geçirildi

Bitlis\'te 8 Kilo Skunk Ele Geçirildi
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Bitlis'te polisin durdurduğu araçta 8 kilo 100 gram skunk bulundu, 2 kişi tutuklandı.

BİTLİS'te polisin durdurup arama yaptığı araçta, çuvallar içerisine zulalanmış 8 kilo 100 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerinin, uyuşturucu ile mücadele kapsamında yürüttüğü çalışma kapsamında, kent merkezinde durdurulan bir araçta arama yapıldı. Aracın üst bar kısmına bağlı çuvallar içerisinde zulalanmış halde 12 parça halinde toplam 8 kilo 100 gram skunk ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından 'Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti' suçundan sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Bitlis'te 8 Kilo Skunk Ele Geçirildi - Son Dakika

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