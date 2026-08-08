Düğün gününde katil oldu! Damat adayı dünyaevi yerine cezaevine girdi

Konya'nın Akşehir ilçesinde bir eğlence mekanında çıkan kavgada bir genç hayatını kaybetti. Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.

EĞLENCE MEKANINDAKİ KAVGADA CAN VERDİ

İddiaya göre, gece saatlerinde bir eğlence mekanında henüz belirlenemeyen bir nedenle iki grup arasında başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek yumruklu kavgaya dönüştü. Bekarlığa veda partisinde olan damat, husumetlisi Burak Çınar'ın başına sopayla vurdu. Çınar başına aldığı darbe sonucu yere yığıldı. Çevredekiler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede Burak Çınar'ın olay yerinde hayatını kaybettiği tespit edildi.

DAMAT TUTUKLANDI

Olayın ardından eğlence mekanının bulunduğu bölgede geniş güvenlik önlemleri aldı. Cumhuriyet savcısının olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Burak Çınar'ın cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi amacıyla otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Yetkililer, Çınar'ın ölüm nedeninin yapılacak adli tıp incelemesinin ardından kesinlik kazanacağını bildirdi.

Olayın ardından Akşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri tarafından kapsamlı bir çalışma başlatıldı Ekipler, kavgaya karıştıkları değerlendirilen 4 şüpheliyi kısa sürede gözaltına aldı. Bugün dünyaevine girmeye hazırlanan damat ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. Olayla ilgili tahkikat sürüyor