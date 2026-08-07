Eskişehir'de yaşadığı iddia edilen Bilecik Belediye Başkanı kendini savundu: Önceliğim kızım - Son Dakika
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Eskişehir'de yaşadığı iddia edilen Bilecik Belediye Başkanı kendini savundu: Önceliğim kızım

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Bilecik'te belediye başkanının ikamet adresi tartışma konusu oldu. Eskişehir'de yaşadığı yönündeki iddia ve eleştirilere cevap veren Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı, "Benim belediye başkanlığımın önünde annelik var" diyerek kararını savundu.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın yönettiği kent yerine yaklaşık 83 kilometre uzaklıktaki Eskişehir'de ikamet ettiği iddia edildi. Kamuoyunda tartışma yaratan bu iddia ve eleştirilere belediye meclisi toplantısında yanıt veren Subaşı, kararının tamamen ailevi nedenlere dayandığını söyledi.

Bilecik Belediye Başkanı Melek Mızrak Subaşı'nın görev yaptığı şehir yerine Eskişehir'de yaşaması, kentte tartışmalara neden oldu. Bazı vatandaşlar, belediye başkanının yönettiği şehirde ikamet etmesi gerektiğini savunurken, Subaşı ise kızının eğitimi ve aile düzenini gerekçe göstererek eleştirilere cevap verdi.

Eskişehir'de yaşadığı iddia edilen Bilecik Belediye Başkanı kendini savundu: Önceliğim kızım

"BENİM ÖNCELİĞİM KIZIM"

Belediye meclisinde konuşan Subaşı, kızının eğitim hayatının Eskişehir'de devam ettiğini belirterek anneliğin kendisi için belediye başkanlığından önce geldiğini ifade etti.

Subaşı, şu ifadeleri kullandı:

"Çocuğumu Eskişehir'deki bir vakıf okuluna kaydettirdiğimi bilmeyen yoktur. Çocuğum ilkokul 4. sınıfı bitirdi, ortaokula başlayacak. Çok mutlu, kayak yarışçısı. Ben belediye başkanı adayı olurken de bu böyleydi, bugün de böyle. Ben bir kadınım, anneyim. Benim belediye başkanlığımın önünde annelik var. Annelik durumumun önüne ne mimarlık mesleğim geçebilir ne belediye başkanlığım geçebilir. Bu yüzden benim önceliğim kızım."

Eskişehir'de yaşadığı iddia edilen Bilecik Belediye Başkanı kendini savundu: Önceliğim kızım

"SABAH KAHVALTISINI HAZIRLAYIP MESAİME DÖNÜYORUM"

Ailesinin yaşam düzeninin Eskişehir'de olduğunu söyleyen Subaşı, haftanın büyük bölümünde Bilecik'teki görevini sürdürdüğünü, fırsat buldukça ailesinin yanında olmaya çalıştığını belirtti.

Konuyla ilgili açıklamasında şu sözlere yer verdi:

"Haftanın 4-5 günü onlar gidiyor geliyor, ben 1-2 gün orada olmaya gayret ediyorum. Benim çocuğum 10 yaşında, eşimin bütün iş düzeni orada. Çocuğumun sabah kahvaltısını ben hazırlamış olayım diye yanında oluyorum, sonra tekrar mesaime devam ediyorum. 'Başkanım, aile bütünlüğünü korumak için çaba sarf ediyorsun ama buradaki işlerini aksatıyorsun' derseniz, çok doğru bir şey söylemiş olabilirsiniz. Konu budur bence, lütfen konu artık kapansın."

Eskişehir'de yaşadığı iddia edilen Bilecik Belediye Başkanı kendini savundu: Önceliğim kızım

TARTIŞMA SÜRÜYOR

Subaşı'nın açıklamaları tartışmaları sona erdirmedi. Belediye başkanının yönettiği kentte ikamet etmesi gerektiğini savunan bazı kesimler, yerel yönetimlerde başkanın kentte sürekli bulunmasının hizmetlerin etkin yürütülmesi açısından önemli olduğunu dile getirdi.

Öte yandan Subaşı, görevini aksatmadığını ve aile hayatıyla belediye başkanlığı sorumluluğunu birlikte yürütmeye çalıştığını belirterek eleştirilere yanıt vermeyi sürdürdü.

Melek Mızrak Subaşı, Belediye Başkanlığı, Bilecik Belediyesi, Eskişehir, Bilecik, Son Dakika

Son Dakika Bilecik Eskişehir'de yaşadığı iddia edilen Bilecik Belediye Başkanı kendini savundu: Önceliğim kızım - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (21)

  • Ali Başaran Ali Başaran:
    Tekirdağ Çerkezköy AKP dönemi belediye başkanı İstanbul Silivri de oturuyordu 8 sene Çerkezköyu boyle yönetti Akp olunca haber neden yapılmadı 16 26 Yanıtla
    Zafer El Zafer El:
    Eskişehir'in ilceleride dahil Afyon Kütahya bilecikteki kamu personelleri yıllardır Eskişehir'de ikamet ederler sikilmazlar sabah akşam gider gelirler malesef 5 6
  • Ekber SATIR Ekber SATIR:
    Size ne la istediği yerde yaşar 15 23 Yanıtla
  • Aydın Kardas Aydın Kardas:
    Önceliğ kendi ailesi olan zatlar ozaman yapmayın bu işi bu millete hizmet etmek kendi ailesinden ödün vererek olur dağda terör peşinde koşan askerimiz hiç demiyor önceligimiz cocuklarımız bu millet devlet için canlarını veriyorlar yapma kardeşim kısacası o zaman belediye baskanlığı otur evinde çocuğuna bak 27 6 Yanıtla
  • Ramazan Doğan Ramazan Doğan:
    Bilecik ile Eskişehir 1 saatlik mesafe bunun haber değeri neeee,,Beylikdüzü’nden Taksim 1,5 saat sürüyor İstanbul içi 11 17 Yanıtla
  • serdar SARIKAYA serdar SARIKAYA:
    Bence kendi özel arabasıyla gidip geliyorsa Eskişehir de oturması önemli değil, ama makam arabası her sabah evinden alıp akşam bırakıyorsa o zaman onu başkan sevenlerin bir düşünmesi lazım 6 3 Yanıtla
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SON DAKİKA: Eskişehir'de yaşadığı iddia edilen Bilecik Belediye Başkanı kendini savundu: Önceliğim kızım - Son Dakika
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