Bitlis'te 9,5 Metre Kar Yağdı

VALİ KARAKAYA: KIŞ BOYUNCA BİTLİS'E 9,5 METRE KAR YAĞDI

Bitlis'te etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 82 köy yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar aralıksız sürdürülürken, Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, beraberindeki İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal ve İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Adem Aydoğdu ile birlikte merkeze bağlı Yanlızçamlar köyünde yürütülen karla mücadele çalışmalarını yerinde inceledi. Köyde vatandaşların yoğun ilgisiyle karşılanan Vali Karakaya, çocuklara oyuncak dağıttı. Ardından taziye evinde vatandaşlarla bir araya gelen Karakaya, talep ve sorunları dinledi. Burada açıklamalarda bulunan Vali Karakaya, bu yıl kış sezonunun oldukça bereketli geçtiğini belirterek, "Bugün yağan karla birlikte bu sezon boyunca yaklaşık 9,5 metre kar yağışı aldık. Bitlis, Türkiye'de en fazla kar yağışı alan illerin başında geliyor. İl Özel İdaresi, karayolları ve belediye ekiplerimiz çok ciddi bir performans sergiledi. Çok şükür herhangi bir kaza ve olumsuzluk yaşamadan karla mücadelenin sonuna yaklaşıyoruz" dedi.

İl Özel İdaresi'nin yürüttüğü çalışmalara da değinen Karakaya, "Yaklaşık 3 bin 650 kilometrelik yol ağımız var. Bu yolları defalarca açarak toplamda 26 bin 500 kilometre civarında karla mücadele çalışması gerçekleştirdik. Bu süreçte yaklaşık 600 bin litre akaryakıt kullanıldı. 7 ilçemizdeki 10 şantiyede, 70'in üzerinde araç ve 90'ın üzerinde personelimiz görev yaptı. Bugün 12 Nisan 2026 ve kar yağışı halen devam ediyor" diye konuştu.

Kar yağışının sona ermesinin ardından köylerdeki altyapı çalışmalarına ağırlık vereceklerini belirten Karakaya, "Karla mücadeleyi tamamladıktan sonra yol, içme suyu, sulama ve parke döşeme gibi hizmetlere hız vereceğiz. Bu süreçte fedakarca görev yapan tüm ekiplerimize teşekkür ediyorum. Sağlık, güvenlik ve diğer kamu hizmetlerinde görev alan personelimize de minnettarız. Devletimizin imkanlarını vatandaşımıza ulaştırmak için çalışmalarımız sürecek" ifadelerini kullandı.