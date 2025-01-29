Bitlis\'te 9 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Bitlis merkez ve Tatvan ilçesinde yurda yasa dışı yollarla girdikleri belirlenen 9 yabancı uyruklu yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, göçmen kaçakçılığıyla ilgili çalışma yürüttü.
İl merkezi ve Tatvan kırsalında 24-26 Ocak'ta düzenlenen operasyonlarda, 9 düzensiz göçmen yakalandı.
Göçmen kaçakçılığı yaptıkları tespit edilen 4 şüpheli gözaltına alındı.
İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Düzensiz göçmenler ise sınır dışı edildi.
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