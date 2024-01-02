 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bitlis'te ağaçlar kırağı tuttu, hastane sisten görünmez hale geldi - Son Dakika
Üye Girişi

Bitlis'te ağaçlar kırağı tuttu, hastane sisten görünmez hale geldi

Bitlis'te etkili olan soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı tutarken, Tatvan Devlet Hastanesi ise sis nedeniyle görünmez hale geldi. Şiddetli soğuk ve sis sonrası ağaçlar beyaza bürünürken, vatandaşlar yaşamın olumsuz etkilendiğini ve trafik kazalarının meydana geldiğini belirtti.

Bitlis\'te ağaçlar kırağı tuttu, hastane sisten görünmez hale geldi
02.01.2024 - 13:04,  Güncelleme: 13:07
Abone Ol

Bitlis'te ağaçlar kırağı tuttu

Hastane sisten görünmez hale geldi

BİTLİS - Bitlis'te etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken, bir yandan ağaçlar kırağı tutarken diğer yandan ise Tatvan Devlet Hastanesi sis nedeniyle görünmez hale geldi.

Tatvan ilçesinde etkili olan şiddetli soğuk ve sis sonrası ağaçlar ve bitkiler kırağı tutarak beyaza bürünürken, Tatvan Devlet Hastanesi sis nedeniyle görünmez hale geldi. Soğuk havanın yaşamı olumsuz etkilediğini belirten vatandaşlar, havaların çok soğuk olduğunu, her yerin buz tuttuğunu, suların donduğunu ve ağaçların beyaza büründüğünü söyleyerek, soğuk hava ve buzlanmadan dolayı sürücülerin trafikte zorlandığını, trafik kazalarının meydana geldiğini ifade ettiler.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Devlet Hastanesi, Tatvan, Bitlis, Ulaşım, Hava Durumu, Doğa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te ağaçlar kırağı tuttu, hastane sisten görünmez hale geldi - Son Dakika


13:23
Çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisinin platosu taşındı Çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisinin platosu taşındı
12:56
Japonya'da alev alev yanan uçaktaki panik anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı Japonya'da alev alev yanan uçaktaki panik anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
12:32
Japonya'da 400 yolculu uçaktaki patlama anı kamerada! Bir anda alev topuna döndü Japonya'da 400 yolculu uçaktaki patlama anı kamerada! Bir anda alev topuna döndü
12:25
Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor
12:24
Tokyo Havalimanı'nda yolcu uçağı iniş sırasında sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı Tokyo Havalimanı'nda yolcu uçağı iniş sırasında sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı
11:51
Rusya, Kiev ve Harkiv'i vurdu: Ölü ve yaralılar var Rusya, Kiev ve Harkiv'i vurdu: Ölü ve yaralılar var
11:41
Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor
11:41
Galibiyete bile sevinemedi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları Galibiyete bile sevinemedi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları

Son Dakika
13:23 Çekim izinleri iptal edilen Kızıl Goncalar dizisinin platosu taşındı
12:56 Japonya'da alev alev yanan uçaktaki panik anlarına ilişkin görüntüler ortaya çıktı
12:32 Japonya'da 400 yolculu uçaktaki patlama anı kamerada! Bir anda alev topuna döndü
12:25 Talebini yönetime iletti! Hakim Ziyech Galatasaray'a veda ediyor
12:24 Tokyo Havalimanı'nda yolcu uçağı iniş sırasında sahil güvenlik uçağıyla çarpıştı
11:51 Rusya, Kiev ve Harkiv'i vurdu: Ölü ve yaralılar var
11:41 Yükselişini sürdüren dolar 30 liraya koşuyor
11:41 Galibiyete bile sevinemedi! İşte Jürgen Klopp'un maç sonuna damga vuran o anları
11:29 Survivor All Star'da Poyraz ve Turabi arasında ilk oyunda kavga çıktı
11:11 İsrail casuslarına İstanbul merkezli 8 ilde operasyon! 33 kişi yakalandı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 2.01.2024 14:10:40. #1.11#
SON DAKİKA: Bitlis'te ağaçlar kırağı tuttu, hastane sisten görünmez hale geldi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement