Bitlis'te ağaçlar kırağı tuttu

Hastane sisten görünmez hale geldi

BİTLİS - Bitlis'te etkili olan soğuk hava hayatı olumsuz etkilerken, bir yandan ağaçlar kırağı tutarken diğer yandan ise Tatvan Devlet Hastanesi sis nedeniyle görünmez hale geldi.

Tatvan ilçesinde etkili olan şiddetli soğuk ve sis sonrası ağaçlar ve bitkiler kırağı tutarak beyaza bürünürken, Tatvan Devlet Hastanesi sis nedeniyle görünmez hale geldi. Soğuk havanın yaşamı olumsuz etkilediğini belirten vatandaşlar, havaların çok soğuk olduğunu, her yerin buz tuttuğunu, suların donduğunu ve ağaçların beyaza büründüğünü söyleyerek, soğuk hava ve buzlanmadan dolayı sürücülerin trafikte zorlandığını, trafik kazalarının meydana geldiğini ifade ettiler.