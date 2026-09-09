Bitlis'te arı kovanı yüklü kamyonet devrildi, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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Bitlis'te arı kovanı yüklü kamyonet devrildi, 3 kişi yaralandı

Bitlis\'te arı kovanı yüklü kamyonet devrildi, 3 kişi yaralandı
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Bitlis'te arı kovanı yüklü kamyonet, Yeşilsırt köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi. Kazada yaralanan sürücü ve araçtaki 2 kişi hastaneye kaldırılırken, çevreye saçılan kovanlar ekipler tarafından toplandı ve yol yeniden ulaşıma açıldı.

Bitlis'te arı kovanı yüklü kamyonetin refüje çarparak devrilmesi sonucu 3 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, Serdar B'nin kullandığı 12 AT 135 plakalı arı kovanı yüklü kamyonet, Yeşilsırt köyü mevkisinde sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarparak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücü ile araçtaki 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle çevreye saçılan kovanlar ekipler tarafından toplandı. Çalışmaların tamamlanmasının ardından yol yeniden ulaşıma açıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bitlis'te arı kovanı yüklü kamyonet devrildi, 3 kişi yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitlis'te arı kovanı yüklü kamyonet devrildi, 3 kişi yaralandı - Son Dakika
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