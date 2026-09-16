Bitlis'te bomba imha uzmanları şüpheli paketlere kısa sürede müdahale ediyor - Son Dakika
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Bitlis'te bomba imha uzmanları şüpheli paketlere kısa sürede müdahale ediyor

Bitlis\'te bomba imha uzmanları şüpheli paketlere kısa sürede müdahale ediyor
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Bitlis Emniyet Müdürlüğü Bomba İnha ve İnceleme Şubesi'nde görevli bomba imha uzmanları, şüpheli paket ve patlayıcı düzeneklere müdahale ederek olası faciaların önüne geçiyor. Uzmanlar, vatandaşlardan şüpheli cisimlere dokunmamalarını ve güvenlik birimlerine haber vermelerini istiyor.

Bitlis'te bomba imha uzmanı polisler, şüpheli paket ve patlayıcı düzeneklere müdahale ederek vatandaşların can güvenliğinin sağlanması için zorlu görevleri yerine getiriyor.

İl Emniyet Müdürlüğü Bomba İmha ve İnceleme Şubesi'nde görevli bomba uzmanları, patlayıcıları etkisiz hale getirme konusunda aldıkları eğitim doğrultusunda görevlerini icra ediyor.

Gönüllü olarak bomba imha uzmanı olmak isteyen polisler, başvurularının ardından gerekli şartları taşımaları durumunda Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde yaklaşık 3 aylık temel eğitime tabi tutuluyor.

Bomba imha ve inceleme alanındaki bilgi ve becerilerini geliştirmek amacıyla yaklaşık bir yıl daha eğitim alan polisler, farklı senaryolar üzerinden uygulamalı çalışmalarla görevlerde karşılaşabilecekleri risklere karşı hazırlıklı hale getiriliyor.

Görevleri gereği her ihbarı titizlikle değerlendiren bomba imha uzmanları, kısa sürede şüpheli paket veya patlayıcı düzeneklerin bulunduğu bölgeye gidiyor.

Olası tehlikeleri en aza indirmek için belirlenen güvenlik prosedürlerini eksiksiz uygulayan bomba imha uzmanları, çevre güvenliğini de sağladıktan sonra özel koruyucu kıyafetlerini giyerek düzeneklere, şüpheli paket ve cisimlere müdahale ediyor.

Ölümle yaşam arasındaki ince çizgide görevlerini icra eden bomba imha uzmanları, hem teknolojik gelişmeleri yakından takip ederek hem de sürekli pratik yaparak olaylara müdahale becerilerini geliştiriyor.

"Şüpheli bir durumda en önemli şey cisimlere merakla yaklaşmamak"

Bomba imha uzmanı olarak görev yapan polis memuru, AA muhabirine, bomba uzmanlarının öncelikle soğukkanlı olmaları gerektiğini söyledi.

Olay yerinde kısa sürede doğru değerlendirme yapmanın, ekiplerle koordineli hareket etmenin ve prosedürlere eksiksiz uymanın hayati önem taşıdığını vurgulayan polis memuru, şöyle konuştu:

"Bu meslekte acele etmek kadar dikkati kaybetmek de ciddi risk oluşturabilir. Bazen insanlar yaptığımız işi sadece tehlikeli bir cisme müdahale etmek olarak görüyor. Aslında bunun arkasında uzun bir eğitim, sürekli bir gelişim, ekip çalışması ve ciddi bir sorumluluk var. Olay yerine geldiğimiz andan itibaren hem kendi güvenliğimizi hem de çevredekilerin güvenliğini düşünerek hareket etmemiz gerekiyor."

Diğer bomba imha uzmanı da görevlerini başarıyla tamamladıktan sonra herhangi bir vatandaşın zarar görmediğini görmenin kendileri için en büyük mutluluk olduğunu ifade etti.

Şüpheli cisimlere ve düzeneklere yerli ve milli ekipmanlarla müdahalede bulunduklarını belirten polis memuru, şunları söyledi:

"Vatandaşlardan kesinlikle cisme dokunmamaları veya yerini değiştirmemelerini istiyoruz. Bölgeden uzaklaşarak güvenli mesafeye geçmeleri ve hemen güvenlik birimlerine haber vermeleri en doğru davranış olacaktır. Şüpheli bir durumda en önemli şey cisimlere merakla yaklaşmamak ve uzman ekiplerin müdahalesini beklemek gerekir. Unutmayın ilk hata son hata olabilir."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bitlis'te bomba imha uzmanları şüpheli paketlere kısa sürede müdahale ediyor - Son Dakika

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