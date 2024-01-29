Bitlis'te çatılardaki buz sarkıtlarının boyu 2 metreye buldu

BİTLİS - Bitlis'te etkili olan kar yağışı ve soğuk havadan dolayı çatılardaki buz sarkıtlarının boyu 2 metreyi buldu.

Kentte soğukların iyiden iyiye etkisini göstermeye başlamasıyla birlikte binaların çatılarında boyu iki metreyi bulan buz sarkıtları oluştu. İl genelinde kar yağışı nedeniyle 177 köy yolunun ulaşıma kapandığı kentte, soğuk hava da etkisini arttırdı. İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan; 10 şantiye 80 personel ve 60 iş makinesiyle köy yollarının bir an önce açmak için çaba gösterdiklerini söyledi.

Öte yandan şehir merkezinde ise belediye ve kara yolları ekipleri ana ve ara arterlerde çalışmalarını sürdürüyor.