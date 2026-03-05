Bitlis'te Deprem Tatbikatı - Son Dakika
Bitlis'te Deprem Tatbikatı

05.03.2026 13:57
Bitlis'te, okullarda deprem tatbikatı yapıldı. Öğrenciler 'çök-kapan-tutun' hareketini uyguladı.

Bitlis'te, 1-7 Mart Deprem Haftası kapsamında okullarda eş zamanlı deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü ve AFAD İl Müdürlüğü işbirliği ile Özel Eren Fen ve Teknoloji Lisesi'nde öğrencilere deprem anında yapılması gerekenlere ilişkin bilgi verildi.

Senaryo gereği çalan sirenle öğrenciler "çök-kapan-tutun" hareketini uyguladı.

Sirenin sona ermesinin ardından öğrenciler, AFAD personeli ve öğretmenler eşliğinde okuldan tahliye edilerek güvenli alana götürüldü.

İl Milli Eğitim Müdürü Vedat Kaya, okullarda eş zamanlı yapılan tatbikatta tahliyenin yaklaşık 2 dakika sürdüğünü söyledi.

Olası depremler için hazırlık yaptıklarını belirten Kaya, şunları kaydetti:

"Deprem kuşağında yer alan bir ülkeyiz. Önleyici tedbirlerimiz olması gerekir. Bu önleyici tedbirlerden biri de depreme karşı bilinçli bir insan olmaktır. Bilinçli olduğumuz takdirde hem kendi hayatınızı kurtarma şansınız olur hem başkalarının hayatını kurtarmış oluruz. Bir de özellikle Kahramanmaraş merkezli depremde şunu gördük. Acı yaşadık ve ağladık. Bu acıyı iliklerimize kadar hissettik. Herkes birlik oldu ve kenetlendik. Bu da çok önemli."

Kaynak: AA

