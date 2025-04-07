Bitlis'te Fırtına Çatıları Uçurdu

Bitlis ve Tatvan'da fırtına çatıları uçurdu

BİTLİS - Bitlis ve Tatvan'da etkili olan şiddetli rüzgar, bir lisenin ve sanayi sitesinde de bir iş yerinin çatısını uçurdu. Olay sırasında her iki bölgede kimsenin bulunmaması facianın önüne geçildi.

Bitlis'te etkili olan şiddetli rüzgar, Tahsin Barutçu Anadolu Lisesi'nin çatısını yerinden söktü. Olay sırasında okulda kimsenin bulunmaması bir facianın önüne geçti. Aynı saatlerde Tatvan ilçesinde de etkisini gösteren rüzgar, sanayi sitesinde bulunan bir iş yerinin çatısını uçurdu. Can kaybı ya da yaralanmanın yaşanmadığı olaylarda maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, vatandaşları olumsuz hava şartlarına karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı.