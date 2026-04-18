Bitlis\'te İkinci Toprak Kayması

Bitlis'te heyelan nedeniyle daha önce tahliye edilen iş yerlerinin bulunduğu bölgede ikinci kez toprak kayması yaşandı.

Kentte sabah saatlerinden bu yana etkili olan sağanak ve karla karışık yağmur heyelana neden oldu.

Bitlis-Diyarbakır kara yolunda geçen şubat ayında heyelandan zarar gören ve tedbir amacıyla boşaltılan iş yerlerinin bulunduğu alanda toprak kayması meydana geldi.

Ulaşımın kısa süreli aksamasına yol açan toprak ve taş parçaları, iş makineleriyle temizlendi.