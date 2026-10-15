Bitlis'te jandarma 4 kilo 800 gram esrar ele geçirdi, 5 zanlı tutuklandı

Bitlis'te düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince alınan istihbari bilgi üzerine, Bitlis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde uyuşturucu madde satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi.

Bu kapsamda, 11 Ekim'de Rahva bölgesi üçyol mevkisinde durdurulan otomobil ve ticari takside 4 kilo 800 gram esrar ile 1 gram sentetik uyuşturucu ele geçirildi.

Operasyonda gözaltına alınan 5 zanlı tutuklandı.