Bitlis'te Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıl dönümü sergisi düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bitlis'te Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıl dönümü sergisi düzenlendi

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla Tatvan Yaşam Alışveriş Merkezi'nde tanıtım sergisi düzenlendi. Sergide, kullanılan silah ve teçhizatlar tanıtıldı ve kadın komutanlar, aileler ve ziyaretçiler KADES ve trafik uygulamaları hakkında bilgilendirildi. Ziyaretçiler, Türkiye'deki silah üretimindeki gelişmeleri takdir ederek, ülkemizi güçlü görmekten mutluluk duyduklarını belirttiler.

13.06.2024 18:24
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'in Tatvan ilçesinde Jandarma Teşkilatı'nın 185'inci kuruluş yıl dönümü dolayısıyla tanıtım sergisi düzenlendi.

İl Jandarma Komutanlığı ve Tatvan Jandarma Komutanlığınca Tatvan Yaşam Alışveriş Merkezi girişinde düzenlenen sergide, kullanılan silah ve teçhizatlar tanıtıldı.

Kadın komutanlar, sergiyi ziyaret eden aileleri, KADES ve trafik uygulamaları hakkında bilgilendirildi.

Sergiyi ziyaret eden Mahmut Ayaz, son yıllarda silah üretiminde Türkiye'de büyük gelişmelerin yaşandığını belirtti.

Ayaz, "Türkiye'de şu an çok özellikli silahlar üretiliyor. Bildiğiniz gibi etrafımızdaki ülkelerde savaşlar var. Bu sergiyi de çok güzel buldum. Üzerinde Türk markası olan böylesi güzel üretimlerin aralıklarla vatandaşa tanıtılmasında fayda var. Ülkemizi güçlü görmek bizi çok sevindiriyor." dedi.

Kaynak: AA

Alışveriş, Jandarma, Türkiye, trafik, Tatvan, Bitlis, KADES, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıl dönümü sergisi düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


20:13 İETT şoförü “Psikolojim bozuldu“ diyerek otobüsü terk etti İETT şoförü "Psikolojim bozuldu" diyerek otobüsü terk etti
19:06 Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu Bakan Şimşek borsadan alınacak vergiyle ilgili kararı duyurdu
17:26 İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum İspanyol muhabirin sorusu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı sinirlendirdi: Başını sallama, bak ben sallamıyorum
16:02 Özgür Özel’in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma Özgür Özel'in sözleri sonrası MHP ile CHP arasında sert atışma!
14:54 Eskişehir’de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı Eskişehir'de kızı ve torununu katleden cani dedenin, cinayeti neden işlediği ortaya çıktı
20:05 Ersun Yanal’ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu Ersun Yanal'ın, imza töreninde Amedsporlu taraftar ile yaşadığı diyalog herkesi kahkahaya boğdu
19:54 Koray Aydın’dan Meral Akşener’e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın Koray Aydın'dan Meral Akşener'e çağrı: Yüzümüzü yere eğdiren gelişmeler hakkında bir an önce açıklama yapılsın
18:17 4 yıllık imza attı İşte Fenerbahçe’nin ilk transferi 4 yıllık imza attı! İşte Fenerbahçe'nin ilk transferi
17:57 TFF’den yayın gelirlerini arttıracak karar Türkiye Kupası ve Süper Kupa’nın formatı değişti TFF'den yayın gelirlerini arttıracak karar! Türkiye Kupası ve Süper Kupa'nın formatı değişti
17:36 Filenin Sultanları, Milletler Ligi’nde Dominik Cumhuriyeti’ni 3-1 mağlup etti Filenin Sultanları, Milletler Ligi'nde Dominik Cumhuriyeti'ni 3-1 mağlup etti
17:12 Cimbom’a piyango vurdu Ayrılığı kafasına koyan Zaniolo’ya servet değerinde teklif Cimbom'a piyango vurdu! Ayrılığı kafasına koyan Zaniolo'ya servet değerinde teklif
16:10 Ayşe Ateş’ten MHP ve Ülkü Ocaklarına hodri meydan: Şimdiye kadar korudular, mahkemeye gelip yine korusunlar Ayşe Ateş'ten MHP ve Ülkü Ocaklarına hodri meydan: Şimdiye kadar korudular, mahkemeye gelip yine korusunlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.06.2024 20:31:11. #1.11#
SON DAKİKA: Bitlis'te Jandarma Teşkilatı'nın 185. kuruluş yıl dönümü sergisi düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement