Bitlis'te Kadınlar İlimizi Tanıyalım Anneler Projesiyle Gezdi - Son Dakika
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Bitlis'te Kadınlar İlimizi Tanıyalım Anneler Projesiyle Gezdi

Bitlis\'te Kadınlar İlimizi Tanıyalım Anneler Projesiyle Gezdi

Bitlis Valiliği tarafından başlatılan 'İlimizi Tanıyalım Anneler' projesi kapsamında 30 kadın, tarihi ve kültürel mekanları gezdi. Kadınlar Nemrut Krater Gölü'nü ziyaret ettikten sonra Ahlat ilçesindeki tarihi ve doğal güzellikleri keşfettiler. Vali ve kaymakam da kadınlara hediyeler verdi.

23.07.2024 17:48
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Bitlis'te "İlimizi Tanıyalım Anneler" projesi kapsamında kadınlar, tarihi ve kültürel mekanları gezdi.

Valilik tarafından başlatılan proje kapsamında 30 kadın, geziye katıldı.

Nemrut Krater Gölü'nü ziyaret eden kadınlar, daha sonra Ahlat ilçesinde tarihi ve doğal güzellikleri gezdi.

Vali Erol Karaömeroğlu ve eşi Filiz Karaömeroğlu ile Ahlat Kaymakamı Batuhan Bingöl, kadın ve çocuklara çeşitli hediyeler verdi.

Geziye katılan Gamze Yeşilkuş, proje sayesinde kentteki bir çok yeri görme fırsatı bulduğunu söyledi.

Nuriye Sayılı da annelerin kentin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetme olanağı bulduğunu kaydetti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bitlis'te Kadınlar İlimizi Tanıyalım Anneler Projesiyle Gezdi - Son Dakika

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