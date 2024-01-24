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Bitlis'te Kar Yağışı: 266 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
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Bitlis'te Kar Yağışı: 266 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Bitlis'te dün başlayan kar yağışı nedeniyle 266 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri yolların açılması için çalışıyor. Kar kalınlığı merkezde 1 metreye, yüksek kesimlerde ise 1,5 metreye ulaştı. Meteoroloji yetkilileri kar yağışının hafta sonuna kadar aralıklarla devam edeceğini ve buzlanma ile don uyarısında bulundu.

Bitlis\'te Kar Yağışı: 266 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
24.01.2024 - 11:27,  Güncelleme: 11:32
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BİTLİS'te dün başlayan ve aralıkla etkili olan kar yağışı nedeniyle 266 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri yolların açılması için çalışıyor.

Kentte, dün akşam saatlerinden itibaren etkili olan yağışla merkezdeki kar kalınlığı 1 metreye, yüksek kesimlerde ise 1,5 metreye ulaştı. Kar nedeniyle 266 köy yolu ulaşıma kapandı. Karla mücadele ekipleri, yolların tekrar açılması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şube Müdürü Ümit Kurtkan, yağışla birlikte köy yollarının yeniden ulaşıma kapandığını, İl Özel İdaresi'ne ait 10 ayrı şantiyedeki 80 personel ve 60 iş makinesiyle karla mücadele çalışmalarının aralıksız sürdürüldüğünü söyledi.

Tek katlı evlerin, park halindeki araçların kara gömüldüğü Bitlis'te kar yağışı sürüyor. Meteoroloji yetkilileri, kar yağışının hafta sonu kadar aralıklarla etkili olacağını, geceleri yaşanan soğuk nedeniyle de buzlanma ve don uyarısında bulundu.

Kaynak: DHA
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