 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Bitlis'te Kar Yağışı Nedeniyle 265 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
Üye Girişi

Bitlis'te Kar Yağışı Nedeniyle 265 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı

Bitlis ve çevresinde etkili olan kar yağışı nedeniyle kent genelinde 265 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda 263 köy yolunun açılması sağlandı. Kalınlığı yer yer 2 metreyi bulan kar nedeniyle 2 köy yolunun açılması için çalışmalar devam ediyor.

Bitlis\'te Kar Yağışı Nedeniyle 265 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı
17.01.2024 - 14:56,
Abone Ol

BİTLİS'te aralıklarla devam eden kar yağışı nedeniyle kapanan 265 köy yolundan 263'ü ekiplerin çalışması ile yeniden açıldı. Yolu kapalı olan 2 köy yolunun açılması için de ekipler, kalınlığı yer yer 2 metreyi bulan karla mücadele çalışması yürütüyor.

Bitlis ve çevresinde cuma günü başlayan ve aralıklarla etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezinde kar kalınlığı 80 santime ulaşırken, kırsal ve yüksek kesimlerde ise yer yer 2 metreyi geçti. Kar nedeniyle kent genelinde 265 köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel idaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Şubesi ekiplerinin aralıksız çalışmasıyla 263 köy yolu ulaşıma açıldı. 2 köy yolunun açılması için de çalışmalar sürdürülürken, rüzgarın da etkisiyle kalınlığı yer yer 2 metreyi bulan kar nedeniyle ekipler zor anlar yaşıyor.

Bitlis İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Ümit Kurtkan, kalan 2 köy yolunun da akşam saatlerine kadar açılacağını belirtirken, karla mücadele çalışmalarının ise 10 şantiyede 45 iş makinesi ile sürdürüldüğünü bildirdi.

Kaynak: DHA
YORUMLAR

Bitlis, Ulaşım, Hava Durumu, Yerel Haberler, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te Kar Yağışı Nedeniyle 265 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika


16:09
İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı
16:02
Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu
15:55
Şadi Yazıcı'dan Tuzla Belediyesi çalışanlarını mest eden zam Şadi Yazıcı'dan Tuzla Belediyesi çalışanlarını mest eden zam
15:36
Çatıdaki kardeş kavgası kötü bitti: 1 ölü Çatıdaki kardeş kavgası kötü bitti: 1 ölü
15:21
Pakistan, İran'ın saldırısının ardından Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı Pakistan, İran'ın saldırısının ardından Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı
15:18
Kurye Hakları Derneği Başkanı: Bir kuryenin hayatı 27 bin lira mı yapıyor? Kurye Hakları Derneği Başkanı: Bir kuryenin hayatı 27 bin lira mı yapıyor?
15:13
Antalyaspor ve Başakşehir, Türkiye Kupası'nda son 16 turunda Antalyaspor ve Başakşehir, Türkiye Kupası'nda son 16 turunda
15:06
Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans

Son Dakika
16:09 İlkay Gündoğan'ın maç biter bitmez soluğu yanında aldığı Arda Güler'e dedikleri ortaya çıktı
16:02 Oyuncu Vural Çelik, 1 ay içinde 2. kez influenza oldu
15:55 Şadi Yazıcı'dan Tuzla Belediyesi çalışanlarını mest eden zam
15:36 Çatıdaki kardeş kavgası kötü bitti: 1 ölü
15:21 Pakistan, İran'ın saldırısının ardından Tahran Büyükelçisi'ni geri çağırdı
15:18 Kurye Hakları Derneği Başkanı: Bir kuryenin hayatı 27 bin lira mı yapıyor?
15:13 Antalyaspor ve Başakşehir, Türkiye Kupası'nda son 16 turunda
15:06 Galatasaray Kulübü Başkanı Dursun Özbek: Murat Kurum İstanbul için bir şans
15:06 Mustafa Destici paylaşımını savundu: Hepiniz bir aradaydınız
15:02 Gökçe Kırgız Taner, 'Gökçe Kırgız' markasını kullanmayı durduracak
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 16:32:59. #1.13#
SON DAKİKA: Bitlis'te Kar Yağışı Nedeniyle 265 Köy Yolu Ulaşıma Kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement