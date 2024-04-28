Bitlis'te keklik avlayan 2 kişiye 63 bin lira para cezası uygulandı - Son Dakika
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Bitlis'te keklik avlayan 2 kişiye 63 bin lira para cezası uygulandı

Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kafes avcılığı yapan 2 kişiye 63 bin lira para cezası uygulandı. Adilcevaz İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kaçak avcılara yönelik çalışmalarını sürdürürken, kafes avcılığı yaptıkları tespit edilen 2 şahsa 51 bin TL idari para cezası ve 12 bin TL tazminat cezası verildi. Ele geçirilen keklikler doğaya salındı, kafesler ve tuzaklar ise imha edildi.

28.04.2024 19:14
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Bitlis'te keklik avlayan 2 kişiye 63 bin lira para cezası uygulandı

BİTLİS - Bitlis'in Adilcevaz ilçesinde kafes avcılığı yapan 2 kişiye 63 bin lira para cezası uygulandı.

Adilcevaz İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kaçak avcılara yönelik çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Bu çalışmalar çerçevesinde Adilcevaz ilçesi Yaban Hayatı Geliştirme Sahası Aygır köyü mevkiinde kafes avcılığı yaptıkları tespit edilen 2 şahsın kullandığı araç durdurulup arama yapıldı. Yapılan aramada 8 keklik, 5 adet tahta kafes ve 4 adet kıl tuzak ve bir adet gizlenme örtüsü ele geçirilirken, 2 şahıs hakkında 51 bin TL idari para cezası ve 12 bin TL tazminat cezası uygulandı. 8 keklik sağlık kontrollerinin ardından doğaya salımı gerçekleştirilirken, ele geçirilen kafesler ve tuzaklar imha edildi.

Kaynak: İHA

Adilcevaz, Jandarma, Bitlis, Tuzak, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

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SON DAKİKA: Bitlis'te keklik avlayan 2 kişiye 63 bin lira para cezası uygulandı - Son Dakika
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