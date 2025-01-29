Bitlis'te Kırağı Güzelliği

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Bitlis'te dondurucu soğuklar: Ağaçlar kırağıyla kaplandı

BİTLİS - Bitlis'in Tatvan ilçesinde etkili olan soğuk hava nedeniyle ağaçlar kırağı tuttu.

Bitlis'te etkili olan soğuk hava nedeniyle kent genelinde ağaçlar kırağı tutarken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Özellikle Tatvan - Bitlis arasında yer alan Rahva mevkiinde etkili olan kırağı, bölgeyi adeta beyaza bürüdü. Ağaç dallarının ve bitkilerin buz kristalleriyle kaplanması, görsel bir şölen oluşturdu. Soğuk hava nedeniyle sürücüler de zor anlar yaşarken, uzmanlar buzlanmaya karşı dikkatli olunması konusunda uyarıda bulundu. Soğuk havaya rağmen doğada oluşan bu eşsiz manzaralar, fotoğraf tutkunları için de güzel kareler sundu.

Bitlisli vatandaşlar, kentte bu yıl kar yağışının az olduğunu belirterek, soğuk havaların ise önceki yıllara oranla daha çok etkili olduğunu dile getirdiler.