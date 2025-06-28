Bitlis'te kontrolden çıkarak şarampole devrilen otomobilin sürücüsü yaralandı.
Sürücüsünün ismi ve plakası henüz öğrenilemeyen otomobil, Başhan köyü yakınlarında kontrolden çıkarak şarampole devrildi.
İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Araçtan çıkarılan sürücü, ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Son Dakika › Güncel › Bitlis'te Otomobil Devrildi: Sürücü Yaralandı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?