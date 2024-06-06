Bitlis'te Otomobilde Yangın Tüpüne Gizlenmiş Metamfetamin Ele Geçirildi

BİTLİS'te uygulamada durdurulan otomobilde, yangın tüpüne gizlenmiş 2 kilo 615 gram metamfetamin ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri Tatvan ilçesi girişinde yaptıkları yol uygulamalarında, durumundan şüphelendikleri otomobili durdurdu. Araçta arama yapan ekipler, yangın tüpü içine gizlenmiş 2 kilo 615 gram metamfetamin ele geçirdi. Olayla ilgili soruşturmanın sürdüğü belirtildi.
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