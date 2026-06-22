Bitlis'te Siber Suçlarla Mücadele Eğitimi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Bitlis'te Siber Suçlarla Mücadele Eğitimi

Bitlis\'te Siber Suçlarla Mücadele Eğitimi
22.06.2026 11:13
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Siber polisler, çocukları dijital tehlikelerden korumak için okullarda eğitim ve denetim yapıyor.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sanal ortamdaki suçlarla mücadele ediyor, çocuklar, gençler ve vatandaşları mağduriyet yaşamamaları ve suça karışmamaları konusunda bilgilendiriyor.

Gelişen teknolojiyle çocukların ve gençlerin internet ortamında suç ve suçlularla karşılaşma riskinin artması üzerine harekete geçen ekipler, siber suçların önlenmesi için her alanda yoğun mesai harcıyor.

Çocukları küçük yaşta dijital dünyanın tehlikelerine karşı korumak amacıyla okullarda eğitimler düzenleyen siber polisler, yürüttükleri faaliyetlerle öğrencilerin ve vatandaşların siber riskler konusundaki farkındalığını artırıyor.

İnternet kafeleri ve oyun salonlarını sürekli denetleyen ekipler, gençlerin yoğun bulunduğu alanlarda da farkındalık çalışması yaparak suçları oluşmadan önlemeyi hedefliyor.

Sosyal medya platformları ve dijital ortamlarda suç içerikli paylaşımları da yakından izleyen ekipler, sanal devriye faaliyetlerinde suç unsuru taşıyan içerikleri tespit ederek ilgili birimlere iletiyor.

Bu faaliyetler kapsamında Bitlis Eren Üniversitesine giden ekipler, öğrencilere bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık, bilişim suçları, güvenli sosyal medya kullanımı, kişisel verilerin korunması, yasa dışı bahis, nitelikli dolandırıcılık, müstehcenlik suçları ve IBAN kullandırma yöntemleriyle yapılan dolandırıcılıklara karşı alınması gereken önlemleri anlattı, broşür dağıttı.

"Sosyal medyada ya da bilişim yollarıyla suçlar daha fazla arttı"

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdür Vekili Talat Topal, AA muhabirine, siber suçlarla mücadelede 7 gün 24 saat esasına göre gerçekleştirdikleri sanal devriye faaliyetlerinde karşılaştıkları suç unsurlarını ilgili birimlere göndererek adli sürecin başlatılmasını sağladıklarını söyledi.

Siberay faaliyetleri kapsamında da gençleri, çocukları ve yetişkin bireyleri bilgilendirdiklerini anlatan Topal, şöyle konuştu:

"Savcılıklarımızın talimatı ve mahkeme kararıyla aldığımız imajları ve eksport işlemlerini ilgili birimlere gönderiyoruz. Nitelikli dolandırıcılık, yasa dışı bahis, bilişim suçları, müstehcenlik konularında yürüttüğümüz çalışmalarla suçluların yakalanarak hızlıca adalete teslim edilmesini sağlıyoruz. Gelişen teknolojiyle suçlar, sanal ortamda artış gösterdi. Sosyal medyada ya da bilişim yollarıyla suçlar arttı."

Vatandaşların mağdur olmaması için olaylara hızlıca müdahale ederek hesaplara bloke uyguladıklarını belirten Topal, suçların önlenmesi için ekiplerin sürekli sahada olduklarını dile getirdi.

Üniversitede öğrencileri bilgilendirip broşür dağıttıklarını, ayrıca ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim faaliyetleri yürüttüklerini vurgulayan Topal, vatandaşların yoğun olduğu yerlerde de afiş asma çalışması yaptıklarını ifade etti.

"Bütün vatandaşlarımıza ulaşmak için mahalle mahalle, sokak sokak çalışma yapıyoruz"

Çocukların ailelerinden uzakta internete erişebildikleri kafeleri ve oyun salonlarını sürekli kontrol altında tuttuklarını vurgulayan Topal, şunları söyledi:

"Çocuklarımızın suça karışmadan, suçla ve suçluyla karşı karşıya gelmeden sağlıklı ve güvenli şekilde evlerine dönmeleri için internet kafe denetimlerimize devam ediyoruz. Hizmetlerimiz, tüm vatandaşımıza yönelik olmasına rağmen ana hedef kitlemiz gençlerdir. Gençlerimiz, dijital ve sosyal medyayla daha içli dışlı olduklarından suça karışmalarını engellemek için onlara yönelik bilgilendirme faaliyetlerimiz ve denetimlerimiz daha fazla."

Topal, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile yaptıkları protokol kapsamında talep edildiğinde okullarda bilgilendirme faaliyeti yürüttüklerini, kendi programları çerçevesinde de öğrencileri bilgilendirdiklerini dile getirdi.

Eğitim ve saha çalışmalarında bilinçli internet kullanımı, siber zorbalık, dijital ortamda doğru ve yanlış davranışlar ile IBAN kullandırılması durumunda karşılaşılabilecek durumları anlattıklarını belirten Topal, şöyle devam etti:

"Gelişen teknolojiyle sosyal medyada, sanal alemde çocuklarımızın suç ve suçluyla karşılaşma oranları daha da arttı. Çocuklarımızı bunlardan korumak için önleyici faaliyetler yürütüyoruz. Çocuklarımızın ilerleyen yaşlarda daha büyük sorunlarla karşılaşmamaları için erken yaşlardan itibaren farkındalık oluşturmaya çalışıyoruz. Valiliğimizin koordinesinde yürüttüğümüz Siberay faaliyetlerinde kreş, ilkokul ve ortaokuldaki çocuklarımıza, lise ve üniversitedeki gençlerimize, vatandaşımıza suçla ve suçluyla karşılaştıklarında ne yapmaları, nereye müracaat etmeleri gerektiğini anlatıyoruz.

Bitlis'te bütün vatandaşlarımıza ulaşmak için mahalle mahalle, sokak sokak çalışmalarımızı yapıyoruz. Parklar, bahçeler, internet kafeler ve kalabalık yerlerde bilgilendirme yaparak bu suçlardan mağdur olmamaları için vatandaşımıza destek çıkıyoruz."

Kaynak: AA

Siber Suçlarla Mücadele, Emniyet Müdürlüğü, Teknoloji, Güvenlik, 3. Sayfa, Bitlis, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te Siber Suçlarla Mücadele Eğitimi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Gençlerden Erdoğan’a Babalar Günü sürprizi Tablodaki not duygulandırdı Gençlerden Erdoğan'a Babalar Günü sürprizi! Tablodaki not duygulandırdı
CHP’li başkanın oğlu çalışmak için gittiği İspanya’da vefat etti CHP'li başkanın oğlu çalışmak için gittiği İspanya'da vefat etti
Antalya’da YKS’ye girecek kızının yanına giderken kazada öldü Antalya'da YKS'ye girecek kızının yanına giderken kazada öldü
ABD, İran, Katar ve Pakistan arasındaki 4’lü zirve başladı ABD, İran, Katar ve Pakistan arasındaki 4'lü zirve başladı
İsrail’den Lübnan açıklaması: Ordu operasyonlara devam edecek İsrail'den Lübnan açıklaması: Ordu operasyonlara devam edecek
Ünlü türkücüye trafikte saldıran şüpheli Ankara’da tutuklandı Ünlü türkücüye trafikte saldıran şüpheli Ankara'da tutuklandı

11:36
İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti
İngiltere Başbakanı Starmer istifa etti
11:18
Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında adliye karıştı: Bizi sattın
Kubilay Kaan Kundakçı cinayeti davasında adliye karıştı: Bizi sattın
11:15
Irmak öğretmeni ölüme sürükleyen müdüre komik ceza
Irmak öğretmeni ölüme sürükleyen müdüre komik ceza
10:38
Süleyman Yağcı’dan Pınar Altuğ hakkında olay sözler
Süleyman Yağcı'dan Pınar Altuğ hakkında olay sözler
10:25
Hafta sonu yapılan sınavda çekilen görüntüye tepki yağıyor
Hafta sonu yapılan sınavda çekilen görüntüye tepki yağıyor
10:22
Ülke tarihinde bir ilk Yeraltı sığınağında 2,7 ton uyuşturucu ele geçirildi
Ülke tarihinde bir ilk! Yeraltı sığınağında 2,7 ton uyuşturucu ele geçirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.06.2026 11:59:57. #7.13#
SON DAKİKA: Bitlis'te Siber Suçlarla Mücadele Eğitimi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.