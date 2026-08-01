Bitlis\'te Sıcak Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Sanayi Sitesi'nde devam eden sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceledi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre Tanğlay, sanayi sitesini ziyaret ederek yürütülen yol yapım çalışmalarını değerlendirdi.

Ziyaret sırasında sanayi esnafıyla da bir araya gelen Tanğlay, talep ve önerileri dinledi.

Sanayi sitesinin daha güvenli, konforlu ve modern bir ulaşım altyapısına kavuşması amacıyla çalışmaların sürdüğünü belirten Tanğlay, belediye ekiplerinin kent genelinde belirlenen program doğrultusunda çalışmalarına devam ettiğini ifade etti.

Tanğlay, "Esnafımızın daha güvenli ve konforlu bir ortamda hizmet verebilmesi için çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Şehrimizin ihtiyaçlarına yönelik hizmet üretmeye ve Bitlis'imizi daha güzel bir kent haline getirmeye devam edeceğiz." dedi.