Jandarma Kıyafetiyle Gaspa Ortak Operasyon - Son Dakika
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Jandarma Kıyafetiyle Gaspa Ortak Operasyon

Jandarma Kıyafetiyle Gaspa Ortak Operasyon
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Şanlıurfa'da jandarma kıyafetiyle araç gasbeden 9 şüpheli yakalandı, 13 kg altın ve 2 milyon TL çalındı.

ŞANLIURFA'da jandarma kıyafeti giyip, sözde kontrol noktası oluşturarak durdurdukları araçtaki 13 kilogram altın ile 2 milyon TL'yi gasbeden 9 şüpheli, adliyeye sevk edildi.

Şanlıurfa'nın Haliliye ilçesinde 3 gün önce jandarma kıyafeti giyen kimliği belirsiz kişiler, sözde kontrol noktası oluşturup içinde Bahattin D., Ali B., Mehmet A. ve Ali M.'nin bulunduğu, altın sevkiyatı yapılan aracı havaya ateş açarak durdurdu. Şüpheliler yaklaşık 13 kilogram altın ile 2 milyon TL'yi gasbetti. İhbarla bölgeye çok sayıda sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. Durdurulan araçta bulunan ve olay sırasında yaralananlar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Harran Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

ŞÜPHELİLER TESPİT EDİLDİ

Olayın ardından Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı tarafından geniş çaplı çalışma başlatıldı. Soruşturmaya Jandarma Suç Araştırma Timi (JASAT) ekipleri de dahil edildi. Teknik takip, saha çalışmaları, istihbarat ve fiziki takip çalışmalarını eş zamanlı yürüten ekipler, olayın faillerinin kimliklerini yaklaşık 4 saat içerisinde tespit etti.

35 SAATİN KAMERA KAYITLARI İNCELENDİ

Soruşturma kapsamında 35 saatlik zaman dilimindeki çok sayıda kameradan elde edilen yüzlerce saatlik görüntü kaydı incelendi. İnceleme neticesinde, şüphelilerin olay öncesinde ilçe giriş ve çıkışlarına gözcüler yerleştirdiği, güzergah boyunca sürekli haberleşerek hareket ettikleri ve olayda kullanılan 3 farklı otomobilde ikiz plaka bulunduğu belirlendi. Ekipler ayrıca araçlarda sahte plakalar kullanıldığını ve planın günler öncesinden organize edildiğini tespit etti. Elde edilen deliller doğrultusunda operasyonun merkezinin, Mardin ve Kızıltepe ilçesi olduğu belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYONLA YAKALANDILAR

JASAT ve jandarma ekipleri tarafından Mardin ile Kızıltepe'de düzenlenen eş zamanlı operasyonda, olaya karıştıkları belirlenen 9 şüpheli yakalandı. Şanlıurfa İl Jandarma Komutanlığı'na getirilen şüpheliler, günler süren sorgu ve delil değerlendirmelerinin ardından yoğun güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi. Öte yandan gasbedilen 13 kilogram altın ile 2 milyon TL'nin ele geçirilmesine yönelik çalışmalarını sürdürdüğü, olayın bağlantıları ve başka şüphelilerin bulunup bulunmadığına ilişkin soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği öğrenildi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Jandarma Kıyafetiyle Gaspa Ortak Operasyon - Son Dakika

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