BİTLİS'te polisin durdurduğu otomobilin yedek lastiğinde 4 kilo 54 gram skunk ele geçirildi, 4 şüpheli tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Tatvan ilçe girişinde bir otomobili durdurarak arama yaptı. Aracın yedek lastiğine gizlenmiş 8 parça haline 4 kilo 54 gram skunk ele geçirildi. Araçtaki 4 şüpheli gözaltına alındı. Şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri mahkemede tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Bitlis'te Skunk Operasyonu: 4 Şüpheli Tutuklandı - Son Dakika
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