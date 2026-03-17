Bitlis'te TIR Kazası: 1 Yaralı, 10 Hayvan Öldü

17.03.2026 15:02
Bitlis'te yoldaki buzlanma nedeniyle iki TIR devrildi, bir sürücü yaralandı ve 10 büyükbaş hayvan öldü.

BİTLİS'te yoldaki buzlanma nedeniyle 2 TIR'ın devrildiği kazada şoförlerden biri yaralandı. TIR'lardan birinin taşıdığı 10 büyükbaş öldü.

Kaza, saat 05.00 sıralarında Tatvan yolunun Benekli köyü yakınlarında meydana geldi. Sürücülerinin kimlikleri henüz öğrenilemeyen 34 RGZ 27 ve 12 ACN 223 plakalı, büyükbaş hayvan yüklü 2 TIR, yolda oluşan buzlanma nedeniyle kayarak bariyerlere çarpıp, devrildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık, trafik, AFAD ve Tatvan Belediyesi İtfaiyesi ekipleri sevk edildi. Ekiplerin çalışması sonucu sıkıştığı yerden çıkarılan şoför, sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesinin ardından yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kazada TIR'lardaki yaklaşık 10 büyükbaş hayvan ölürken, 10 büyükbaş hayvan ise yaralı olarak kurtarıldı. Kazanın ardından Karayolları ekipleri tarafından tuzlama çalışması gerçekleştirildi. Devrilen TIR'lar, çekiciyle yoldan kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2026 15:12:32. #.0.5#
