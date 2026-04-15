Bitlis\'te Turizm Haftası Coşkuyla Kutlandı

Bitlis'te Turizm Haftası dolayısıyla program düzenlendi.

Bitlis Eren Üniversitesi (BEÜ) Merkezi Konferans Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan programda, sinevizyon gösterisi sunuldu.

Programda konuşan Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, ülkenin sahip olduğu eşsiz doğal güzellikleri, köklü tarihi ve zengin kültürel mirasını tanıtmak ve turizm bilincini artırmak amacıyla Turizm Haftası'nın kutlandığını söyledi.

Kadim medeniyetleri taşıyan Bitlis'in, Urartulardan Selçuklulara, Osmanlı'dan günümüze uzanan zengin tarihiyle adeta bir açık hava müzesi konumunda olduğunu belirten Karakaya, şöyle devam etti:

"UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan Ahlat Selçuklu Meydan Mezarlığı, Bitlis Kalesi ve tarihi yapılarımızın yanı sıra Nemrut Kalderası eşsiz güzelliğe sahip bir doğa harikasını bünyesinde barındırmaktadır. Turizm sadece ekonomik bir faaliyet olmanın ötesinde şehirlerin tanıtımına katkı sağlayan, kültürlerarası etkileşimi artıran ve toplumsal kalkınmayı destekleyen çok önemli bir alandır. Bu anlayışla turizm altyapısını güçlendirmek, sahip olduğumuz değerleri koruyarak gelecek nesillere aktarmak ve ilimizi daha geniş kitlelere tanıtmak adına çalışmalarımızı bütün paydaşlarımızla sürdürüyoruz."

Kentteki anıt eserlerin ve sivil mimarilerin restorasyonunu önemsediklerini ifade eden Karakaya, "Nemrut Kalderası'nın milli park olması için çalışmalarımız son aşamaya geldi. Valilik koordinesinden birçok paydaşımızla çalışıyoruz. Jeotermal konusunu da önemli görüyoruz. Bitlis, jeotermal kaynak bakımından nitelikli bir şehir. İl Özel İdaresi olarak 20'nin üzerinde alanı yatırımcılara tahsis ettik." diye konuştu.

BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş ise turizmin Bitlis'in kalkınmasında öncü sektör olduğunu söyledi.

Turizm alanında ihtisas üniversitesi olduklarını anımsatan Elmastaş, "Özellikle akademik noktada yaptığımız çalışmalar var. Öncelikle turizm ve hizmet sektöründe insan yüzüne ihtiyaç olduğunu biliyorduk ve bunu karşılamak üzere gastronomi, turizm işletme ve aşçılık programlarını canlandırdık. Mezun vermeye başladık." ifadelerini kullandı.

İl Kültür ve Turizm Müdürü Osman Fadıl Üner de "Valimiz önderliğinde yürüttüğümüz altyapı, restorasyon ve tanıtım faaliyetleri ildeki turizm hareketliliğinin artmasına katkı sağlayacak. Turizmin yöre halkı için önemli bir sektör haline gelmesini, ilimizdeki turizm gelirlerinde artış sağlamasını hedeflemekteyiz." dedi.

Bitlis Belediye Başkan Yardımcısı İbrahim Aslan da Turizm Haftası'nı kutlayarak bu yıl yapacakları çalışmalar hakkında katılımcıları bilgilendirdi.

Türkülerin seslendirildiği ve tiyatro oyununun sahnelendiği programa, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Barış Soyal, kurum amirleri, siyasi parti temsilcileri, akademisyenler, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve öğrenciler katıldı.