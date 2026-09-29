Bitlis\'te üniversite önünde minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı, 6 kişi yaralandı

Bitlis'te üniversite önünde minibüs ile hafif ticari araç çarpıştı, 6 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Bitlis Eren Üniversitesi önündeki kavşakta minibüsle hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı. Yaralılar, Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
Bitlis'te minibüs ile hafif ticari aracın çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.
Bitlis Eren Üniversitesi önündeki kavşakta, sürücülerinin ismi henüz öğrenilemeyen 56 AY 648 plakalı minibüs ile 65 ABN 394 plakalı hafif ticari araç çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis, AFAD ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 6 kişi, Bitlis Tatvan Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.
İncelemelerin ardından araçlar yoldan kaldırıldı.
Kaynak: AA
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