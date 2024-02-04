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Bitlis'te uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama - Son Dakika
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Bitlis'te uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama

Bitlis'in Hizan ve Tatvan ilçelerinde gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonunda 10 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 9'u tutuklanırken, biri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

04.02.2024 13:15
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BİTLİS'in Hizan ve Tatvan ilçelerinde uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 10 şüpheliden 9'u tutuklandı.

Bitlis Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ve Özel Harekat polisleri tarafından uyuşturucu satıcılarına yönelik eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 şüpheli gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 9'u tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.(DHA)

Bitlis\'te uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama
Kaynak: DHA

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SON DAKİKA: Bitlis'te uyuşturucu operasyonu: 9 tutuklama - Son Dakika
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