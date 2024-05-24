Bitlis'te Yeni Tekstil Fabrikası Üretime Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Bitlis'te Yeni Tekstil Fabrikası Üretime Başladı

Bitlis\'te Yeni Tekstil Fabrikası Üretime Başladı

Bitlis Organize Sanayi Bölgesi'nde tamamlanan tekstil fabrikası düzenlenen törenle açıldı. Fabrika, 220 kişiye istihdam sağlayacak ve şehir ekonomisine katkıda bulunacak. Törende konuşan Vali Erol Karaömeroğlu, yatırımların önemine vurgu yaparak, fabrikanın ülke ve şehir için hayırlı olmasını diledi. Açılışa birçok önemli isim katıldı.

24.05.2024 16:43
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bitlis'te yapımı tamamlanan tekstil fabrikası düzenlenen törenle üretime başladı.

Organize Sanayi Bölgesi'nde 220 kişiye istihdam sağlayacak tekstil fabrikasının açılışı için tören düzenlendi.

Törende konuşan Vali Erol Karaömeroğlu, yatırımların önemine değinerek, "Tekstil fabrikamızın ülkemize, şehrimize, yatırımcılarımıza ve çalışanlarımıza hayırlı olmasını diliyorum. Yaptıkları yatırımlarla şehrimize, ülkemize güç kazandıran sanayicilerimizin, yatırımcılarımızın her birine şükranlarımı sunuyorum." dedi.

Açılışa Cumhuriyet Başsavcısı Durmuş Ali Karakoca, Bitlis Belediye Başkanı Nesrullah Tanğlay, Bitlis Eren Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, İl Özel İdare Genel Sekreteri Adem Aydoğdu, AK Parti İl Başkanı Kadir Köstekçi ve vatandaşlar katıldı.

Kaynak: AA

Organize Sanayi Bölgesi, Bitlis, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Bitlis'te Yeni Tekstil Fabrikası Üretime Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:20 Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Refah saldırısını durdurmalı Uluslararası Adalet Divanı: İsrail, Refah saldırısını durdurmalı
15:11 Brezilya’dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye’ye getirildi Brezilya'dan ithal edilen 27 bin angus dev gemiyle Türkiye'ye getirildi
15:07 Ankara’da sağanak sonucu su baskını 2 çocuk sel sularına kapıldı Ankara'da sağanak sonucu su baskını! 2 çocuk sel sularına kapıldı
13:49 Üsküdar’da kahvehanede çıkan çatışma İsrail Dışişleri Bakanlığı’nı harekete geçirdi Üsküdar'da kahvehanede çıkan çatışma İsrail Dışişleri Bakanlığı'nı harekete geçirdi
13:07 Meclis’e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan’ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız Meclis'e gelmesi beklenen düzenleme Erbakan'ı küplere bindirdi: Biz sokak hayvanlarının uyutulmasına karşıyız
17:00 Sabahat Akkiraz’ın kardeşi sokak köpeklerinin saldırısına uğradı Sabahat Akkiraz'ın kardeşi sokak köpeklerinin saldırısına uğradı
16:39 Panathinaikos’a resti çekti Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan Samet Akaydin, takımdan ayrıldı Panathinaikos'a resti çekti! Atatürk paylaşımı nedeniyle kadro dışı bırakılan Samet Akaydin, takımdan ayrıldı
16:01 Demet Özdemir, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tekerlekli sandalye bağışı yaptı Demet Özdemir, Müge Anlı ile Tatlı Sert programında tekerlekli sandalye bağışı yaptı
15:41 Jose Mourinho tamam gibi Transferi Aziz Yıldırım’ın kızı bitirmiş Jose Mourinho tamam gibi! Transferi Aziz Yıldırım'ın kızı bitirmiş
15:40 Bakan Tekin’in öfkelendiği anlar Mikrofonu uzaklaştırıp muhabire sitem etti Bakan Tekin'in öfkelendiği anlar! Mikrofonu uzaklaştırıp muhabire sitem etti
15:30 Sinan Ateş suikastıyla ilgili bomba iddia: Olcay Kılavuz hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapıldı Sinan Ateş suikastıyla ilgili bomba iddia: Olcay Kılavuz hakkında şüpheli sıfatıyla işlem yapıldı
15:20 Hayvanlarla ilgili yasa tasarısına tepki gösteren Hatice, köpek taklidi yaptı Hayvanlarla ilgili yasa tasarısına tepki gösteren Hatice, köpek taklidi yaptı
15:16 Türkiye’de dolandırıcılık yapan çetenin lideri Çinli kadın çıktı Türkiye'de dolandırıcılık yapan çetenin lideri Çinli kadın çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 24.05.2024 17:30:00. #1.12#
SON DAKİKA: Bitlis'te Yeni Tekstil Fabrikası Üretime Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement