Bitlis Eren Üniversitesi, Osmanlı döneminde hastane olarak ve farklı amaçlarla kullanılan tarihi konağı restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından turizme açacak.

Bitlis Eren Üniversitesince (BEÜ), Eren Holding Yönetim Kurulu Onursal Başkanı Ahmet Eren'in adının verildiği tarihi konakta restorasyon çalışmaları sürdürülüyor.

Turizme kazandırılması hedeflenen konakta gastronomi müzesi, yeme içme alanları, Bitlis'in eski misafir odalarını yansıtan bölümler ve 8 odalı butik otel hizmet verecek.

Konakta incelemelerde bulunan BEÜ Rektörü Prof. Dr. Necmettin Elmastaş, restorasyon çalışmalarının üniversite tarafından yürütüldüğünü söyledi.

Tarihi yapının Bitlis'in eski ve önemli konaklarından biri olduğunu belirten Elmastaş, şunları kaydetti:

"Üniversite olarak burayı turizm mekanına dönüştürüyoruz. Önümüzdeki yıl ağustos ayına kadar bütün mekanı yapısal ve iç tefrişatlarıyla tamamlayarak burayı turizme açmak istiyoruz. Burası Bitlis için önemli bir mekan olarak turizme hizmet edecek. Alt katta gastronomi müzesi olacak ve aktif olarak yeme içme hizmeti verilecek. Üst katta Bitlis'in eski misafir odalarını andıran alanlar ile alt ve üst kattaki 8 odada konaklama hizmeti verilecek. Konak hem yeme içme anlamında turizme hizmet edecek hem de butik otel olarak turizm çerçevesinde değerlendirilecek. Bu yapı bir model olacak."

Bitlis'te 400'den fazla tescilli ev bulunduğunu, bunların önemli bir bölümünün yıkılmaya başladığını dile getiren Elmastaş, "Sadece kurumlar marifetiyle değil, evlerini bırakıp büyük şehirlere giden Bitlisli hemşehrilerimizin evlerini restore ederek modeldeki gibi turizme kazandırmasını bekliyoruz. Üniversite, belediye, valilik, Kültür ve Turizm Müdürlüğünün bütün evleri restore ederek turizme kazandırması mümkün değil. Evlerine sahip çıkmaları gerekiyor." diye konuştu.

Konağın Bitlis'in geleneksel ev mimarisinin özelliklerini taşıdığını anlatan Elmastaş, "Bu yapıda Bitlis evinin tipik mimarisi sergilenmiş. Konaklarındaki tüm özellikleri barındırıyor. Taşlar birbirine geçmeli kemerlerle yapılmış. Bitlis'in evlerinde önceden kullanılan bir yöntem. Bu yöntemleri aynı şekilde kullanıyoruz. Bu konak Bitlis'in tarihi evlerinin örneği ve özeti olacak." dedi.