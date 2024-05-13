Bitlis\'teki Yunus Emre Anaokulu\'ndan Anneler Günü Etkinliği

Bitlis'in Tatvan ilçesindeki Yunus Emre Anaokulu öğrencileri Anneler Günü dolayısıyla etkinlik düzenledi.
Öğretmenlerin desteğiyle okulun konferans salonunda düzenlenen etkinlikte saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu.
Etkinlikte oyunlar oynayan, gösteriler sahneleyen öğrenciler, annelerine çiçek vererek günlerini kutladı.
Okul öncesi öğretmeni Gülsüm Aksoy, öğrencilerin annelerine güzel bir gün yaşatmak amacıyla bu etkinliği gerçekleştirdiklerini söyledi.
Programda renkli görüntülerin yaşandığını belirten Aksoy, tüm annelerin gününü kutladı.
Velilerden Çiğdem Dindar ise programda çocuğuyla birlikte güzel anlar yaşadıklarını dile getirdi.
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