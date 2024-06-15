Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Tatvan'da yol kontrol noktalarını ziyaret etti - Son Dakika
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Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Tatvan'da yol kontrol noktalarını ziyaret etti

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Kurban Bayramı öncesi Tatvan ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin yol kontrol noktalarını ziyaret etti. Karaömeroğlu, yapılan denetimler hakkında bilgi aldı ve sürücülere trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu. Ayrıca, 'Yolun Sonu Bayram Olsun' farkındalık kampanyası kapsamında hazırlanan broşürleri de dağıttı.

15.06.2024 17:19
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Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Kurban Bayramı öncesi Tatvan ilçesinde polis ve jandarma ekiplerinin yol kontrol noktalarını ziyaret etti, yapılan denetimler hakkında bilgi aldı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Vali Karaömeroğlu, Kurban Bayramı dolayısıyla Küçüksu Jandarma Karakol Komutanlığı ile İlçe Emniyet Müdürlüğünün ait yol kontrol noktalarını ziyaret etti.

Güvenlik güçleriyle sohbet ederek çalışmalarında kolaylıklar dileyen Karaömeroğlu, daha sonra denetimlere refakat etti.

Durdurulan araçlardaki sürücülerin ile vatandaşların bayramını kutlayan Karaömeroğlu, trafik kurallarına uymaları konusunda uyarılarda bulundu.

Karaömeroğlu, sürücülere ve yolculara, "Yolun Sonu Bayram Olsun" farkındalık kampanyası kapsamında hazırlanan broşürlerden dağıttı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, Tatvan'da yol kontrol noktalarını ziyaret etti - Son Dakika

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