Bitlis Valisi Karakaya'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı - Son Dakika
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Bitlis Valisi Karakaya'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

28.10.2024 16:18
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Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Karakaya, mesajında, Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün "Benim en büyük eserim" dediği Cumhuriyet'in, milli egemenliğe dayanan, gücünü halktan alan ve iktidarın millete ait bir rejim olduğunu belirtti.

Cumhuriyet'in, Atatürk'ün önderliğinde, insanüstü bir gayret ve fedakarlıkla bağımsızlık mücadelesi sonucu elde edilen eşsiz bir zaferle kurulduğunu vurgulayan Karakaya, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Bu yıl Cumhuriyet'imizin 101. yılını büyük bir gurur ve coşkuyla kutluyoruz. Her anı kahramanlıklarla dolu eşsiz bir mücadele örneği olan Kurtuluş Savaşı, milletimizin var olma mücadelesi, Cumhuriyet ise yeniden dirilişin sembolüdür. Cumhuriyet'imizin en büyük başarısı milletimizin bütün fertlerini vatandaşlık temelinde birleştirmiş olmasıdır. Milletçe barış ve kardeşlik sesini daha da yükselttiğimiz bugünlerde asla unutmayacağımız aziz şehitlerimizin acılarını ve kahraman gazilerimizin fedakarlıklarını yüreğimizde hissediyoruz."

Cumhuriyet'in ilanının, milletin şanlı tarihindeki en önemli dönüm noktalarından biri olduğunu ifade eden Karakaya, şunları kaydetti:

"Türkiye Yüzyılı vizyonuyla ülkemizi sürekli gelişen ve değişen dünyada hak ettiği konuma getirmek için milli ve manevi değerlerimize sahip çıkarak demokrasisi, hukuk devleti normları, insan hak ve hürriyetleri, ekonomisi, sanayisi ve eğitim düzeyi ile her bakımdan mutlu ve refah içinde bir Türkiye hedefine ulaşmak için bütün gücümüzle çalışmayı sürdüreceğiz. Cumhuriyet'imizin kurucusu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, Cumhuriyet'imizin kuruluşunda emeği geçen kahramanlarımızı, aziz şehitlerimizi ve kahraman gazilerimizi saygı, rahmet, minnet ve şükranla anıyor, Bitlisli hemşerilerimizin ve bütün vatandaşlarımızın 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı kutluyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Bitlis Valisi Karakaya'dan Cumhuriyet Bayramı mesajı - Son Dakika

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