Bitlis Valisi Karakaya, Hizan'da incelemelerde bulundu, asfalt hedefi 300 kilometre - Son Dakika
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Bitlis Valisi Karakaya, Hizan'da incelemelerde bulundu, asfalt hedefi 300 kilometre

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Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Hizan ilçesinde tamamlanan ve süren yol ile altyapı çalışmalarını yerinde inceledi. İçlikaval ve Horozdere'deki asfaltlama ile güneş enerjisi destekli içme suyu projesi hakkında bilgi alan Karakaya, bu yıl asfaltlamada 300 kilometreye ulaşılacağını söyledi.

Bitlis Valisi Ahmet Karakaya, Hizan ilçesinde yapımı tamamlanan ve devam eden yol ile altyapı çalışmalarını inceledi.

İçlikaval köyü yolunda sürdürülen bitümlü sıcak karışım asfalt çalışmalarını inceleyen Karakaya, yapımı tamamlanan güneş enerjisi santrali destekli sondajlı içme suyu projesi hakkında bilgi aldı ve vatandaşlarla bir araya geldi.

Horozdere güvenlik yolundaki asfaltlama çalışmalarını da inceleyen Karakaya, köylerin altyapı çalışmalarını yerinde incelemek amacıyla ilçeyi ziyaret ettiklerini söyledi.

Vatandaşların ulaşım olanaklarını ve konforunu artırmak amacıyla sıcak asfalt çalışmalarının sürdüğünü belirten Karakaya, "İnşallah bu yıl asfaltlama çalışmalarında 300 kilometreye ulaşacağız. Horozdere grup yolundaki çalışmalar sürüyor. İçlikaval, Horozdere, Aladana, Süttaşı köylerimizin bulunduğu Horozdere grup yolunu yakında tamamlayacağız. Köy yollarında çalışmalar sürüyor." dedi.

Bazı köylerde içme suyu çalışmalarının da yürütüldüğünü aktaran Karakaya, vatandaşların köylerinde çağın şartlarına uygun, huzur ve konfor içinde yaşayabilmeleri için tüm kurumlarla çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Karakaya, "Devletin imkanlarını vatandaşların hizmetine sunmak için çalışmalarımız sürüyor. Devletimizin imkanlarını seferber ederek vatandaşlarımızın her türlü hizmetini hızlıca gidermek için gayret ediyoruz." diye konuştu.

Daha sonra Hizan Hükümet Konağı'na geçen Karakaya, esnafı ziyaret etti.

Karakaya'ya, Hizan Kaymakamı Mete Öztürk, İl Jandarma Komutan Yardımcısı Kıdemli Albay Sedat Bilgin, Emniyet Müdürü Vekili Ayşegül Ilgaz, İl Tarım ve Orman Müdürü Ramazan Çolak, Devlet Su İşleri Bitlis Şube Müdürü Niyazi Yayla, AK Parti Hizan İlçe Başkanı Kasım Özdemir ve il genel meclisi üyeleri eşlik etti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Bitlis Valisi Karakaya, Hizan'da incelemelerde bulundu, asfalt hedefi 300 kilometre - Son Dakika
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