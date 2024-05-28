Bitlis ve Muş'ta Öğrenciler Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği'nde Eğlendi - Son Dakika
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Bitlis ve Muş'ta Öğrenciler Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği'nde Eğlendi

Bitlis ve Muş\'ta Öğrenciler Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği\'nde Eğlendi

Bitlis ve Muş'ta düzenlenen 'Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği'nde öğrenciler, geleneksel oyunlar oynayarak eğlendi. Şenliklerde öğrenciler, liderlik, kurallara uyma, paylaşma gibi beceriler kazandı. Etkinliklerde çocukların dışarı çıkarak diğer akranlarıyla kaynaşması ve geleneksel oyunları yaşaması önemli bir adım olarak değerlendirildi.

28.05.2024 15:59
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Bitlis ve Muş'ta öğrenciler, "Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği" kapsamında düzenlenen etkinliklerde oyunlar oynayarak eğlendi.

Bitlis Milli Eğitim Müdürlüğünce Mevlana Parkı'nda, "28 Mayıs Dünya Oyun Oynama Günü" dolayısıyla yapılan şenliğe 8 okuldaki öğrenciler katıldı.

Geleneksel oyunları oynayarak hem öğrenen hem de eğlenen öğrenciler, yarışmalarda dereceye girebilmek için kıyasıya mücadele etti.

Bitlis Valisi Erol Karaömeroğlu, gazetecilere, oyunun çocukların hayatının bir parçası olduğunu söyledi.

Oyun oynayan çocukların liderlik, kurallara uyma, paylaşmayı bilme, zamanı verimli kullanma, zihinsel beceriler geliştirme ve kendi kültürlerini tanıma gibi pek çok beceriyi kazandığını anlatan Karaömeroğlu, şöyle konuştu:

"Oyunlar, çocukların kültürlerini tanımalarının yanı sıra, onların gelecekteki hayatları ve kişilikleri hakkında da ipuçları verir. Günümüzde çocuklar köylerinde, mahallelerinde ve sokaklarında daha az oynuyorlar. Apartman hayatının sıkışıklığı ve gelişen teknolojiler, çocukların geleneksel oyunlarını unutmalarına neden oldu. Bu nedenle çocuklar zamanlarının büyük bir kısmını bilgisayar ve televizyon başında geçiriyor. Artık onların arkadaşları ruhsuz ve soğuk ekranlar oldu. Çocukları bu zararlı ekran bağımlılığından kurtarmak için unutulmaya yüz tutmuş geleneksel çocuk oyunlarımızı yeniden canlandırmamız ve onlara hatırlatmamız gerekmektedir. Çocukların eskiden olduğu gibi dışarı çıkarak diğer akranlarıyla kaynaşması ve bunu oyunlar oynayarak yapması çok önemlidir. Çocuklar, internet üzerinden iletişim kurmanın yanı sıra, komşu çocuklarıyla da bağlarını korumalı ve geleneksel oyunları yaşayarak nesilden nesile aktarmalıdır."

İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Gür ise geleneksel oyunların ecdadın miras bıraktığı kültürel varlıkların en önemli bileşeni olduğunu bildirerek, "Bu oyunlarımız eğlence aracı olmanın ötesinde çocuklarımızın fiziksel, zihinsel ve sosyal gelişimine katkıda bulunur. Bu oyunlar çocuklarımızın takım çalışması, paylaşma, empati ve liderlik gibi sosyal becerilerini geliştirmelerine olanak tanır, arkadaşlık ilişkilerini güçlendirir ve sosyal çevrelerini genişletir." dedi.

Etkinliğe, Vali Karaömeroğlu'nun eşi Filiz Karaömeroğlu, bazı kurum amirleri, öğretmen ve öğrenciler katıldı.

Muş

Muş Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından Muş Spor Salonu'nda yapılan programa 79 okuldaki 520 öğrenci katıldı.

Salonda geleneksel oyunları oynayan öğrenciler, eğlenceli vakit geçirdi.

İl Milli Eğitim Müdür Yardımcısı Nedim Öner, unutulmaya yüz tutmuş çocuk oyunlarını yeniden canlandırmayı amaçladıklarını belirtti.

Şenliğe öğrencilerin yanı sıra velilerin ve öğretmenlerin de katıldığını dile getiren Öner, "Burada çocuklar hem yarışıyor hem de eğleniyor. Çocuklar geleneksel oyunları burada oynama fırsatı buldu. Geleneksel oyunlar oynatıldı." dedi.

Öğrencilerden Helin Bayram da geleneksel oyunları oynamayı öğrendiğini kaydederek, "Çok zevkliydi. Arkadaşlarımla çok eğlendik. Çok güzel bir yarış oldu. İyi sonuçlar aldık. Burada yarışmak heyecan vericiydi. Daha önce bu oyunları oynamamıştım, ilk defa burada deneyimledim." şeklinde konuştu.

Kaynak: AA

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