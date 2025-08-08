Tekirdağ'da Bıyıkali Göleti'nde kuraklığın etkisiyle su çekilmesi sürüyor.
Kentte yaşanan kuraklık ve mevsim normallerinin üzerinde seyreden sıcaklık nedeniyle baraj ve göletlerdeki su seviyesi azaldı.
Bıyıkali Göleti'nde yüzde 5'e gerileyen su seviyesi nedeniyle balıklar yaşam mücadelesi veriyor.
Tarımsal sulama amacıyla kullanılan gölette suyun çekildiği bölgelerde çatlaklar oluştu.
Çok sayıda kuşun da göldeki balıkları kolayca avladığı gözlendi.
Son Dakika › Güncel › Bıyıkali Göleti'nde Kuraklık Sorunu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?