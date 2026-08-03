Biyogüvenlik Uygulamaları Güçlendirildi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Biyogüvenlik Uygulamaları Güçlendirildi

Biyogüvenlik Uygulamaları Güçlendirildi
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hastalıktan Ari İşletmeler Programı ile hastalık öncesi risk takibi ve hızlı müdahale uygulanacak.

Tarım ve Orman Bakanlığınca Hastalıktan Ari İşletmeler Programı'nda yapılan düzenlemeyle biyogüvenlik uygulamaları güçlendirilirken, hastalıkların ortaya çıkmadan önlenmesine yönelik risk esaslı takip sistemi hayata geçirildi.

Edirne İl Tarım ve Orman Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, yeni uygulamalarla hastalık ortaya çıktıktan sonra müdahale edilmesi yerine risk oluşmadan önlem alınması hedefleniyor.

Program kapsamında işletmelerin hastalıklara karşı direncinin artırılması, ari işletmelerin risk esaslı ve sürekli izlenmesi, koruyucu hayvan sağlığı uygulamalarının yaygınlaştırılması ve resmi kontrollerin standart ve objektif kriterlerle yürütülmesi amaçlanıyor.

İzlenebilirliğin güçlendirilmesiyle süreçlerin daha şeffaf ve sürdürülebilir hale getirilmesi planlanıyor.

Yeni uygulamayla bruselloz nedeniyle yavru atma görülmesi durumunda arilik sertifikasının yeniden alınabilmesi için gereken süre 6 aydan 2 aya indirildi.

Rutin kan testlerinde bruselloz tespit edilmesi halinde ise takip süresi 3 aydan 2 aya düşürüldü. Bu durumda arilik sertifikası doğrudan iptal edilmeyecek, 2 aylık takip ve test sürecinin ardından güncellenecek.

Tüberküloz tespit edilen işletmelerdeki bekleme süreleri de kısaltıldı.

Kesimhanede tüberküloz belirlenmesi halinde takip süresi 4 aydan 84 güne, rutin tüberkülin deri testinde pozitiflik tespit edilmesi durumunda ise 12 aydan 84 güne indirildi.

Bu işletmelerin arilik sertifikaları da doğrudan iptal edilmeyecek, 84 günlük takip ve test sürecinin ardından güncellenecek.

Üreticiler, yıllık rutin taramaların yanı sıra gönüllülük esasına göre işletmelerinde ilave test yaptırabilecek.

Düzenlemeyle üreticilerin bekleme sürelerinin azaltılması, hastalık takibinin etkinliğinin artırılması, biyogüvenliğin güçlendirilmesi ve güvenilir hayvansal üretimin desteklenmesi hedefleniyor.

Kaynak: AA

Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Biyogüvenlik Uygulamaları Güçlendirildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Dereye uçan otomobilin sürücüsü kayboldu Dereye uçan otomobilin sürücüsü kayboldu
Yargıtay’dan emsal karar Sürekli eşya değiştirmek boşanma sebebi Yargıtay'dan emsal karar! Sürekli eşya değiştirmek boşanma sebebi
Evladını kurtarmak için gözünü kırpmadan çaya atlayan babadan acı haber Evladını kurtarmak için gözünü kırpmadan çaya atlayan babadan acı haber
Bakan Şimşek duyurdu Vergi denetimlerinde yeni dönem başlıyor Bakan Şimşek duyurdu! Vergi denetimlerinde yeni dönem başlıyor
Veliaht Prens istedi, Trump yaptı Gündem yaratacak İran iddiası Veliaht Prens istedi, Trump yaptı! Gündem yaratacak İran iddiası
Aidat tartışmasında kan aktı: Kiracı, apartman yöneticisini bıçakladı Aidat tartışmasında kan aktı: Kiracı, apartman yöneticisini bıçakladı

10:23
Dünya Kupası’nın yıldızı Şili’yi ayağa kaldırdı Havalimanında izdiham yaşandı
Dünya Kupası'nın yıldızı Şili'yi ayağa kaldırdı! Havalimanında izdiham yaşandı
10:11
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti
Ağustos ayında ev ve iş yerlerine yapılacak kira artış oranı netleşti
10:06
Ve yılın bombası patlıyor Galatasaray milli yıldızla anlaşmak üzere
Ve yılın bombası patlıyor! Galatasaray milli yıldızla anlaşmak üzere
10:02
Enflasyon rakamları belli oldu
Enflasyon rakamları belli oldu
08:46
Pasaportlarda devrim gibi değişiklik
Pasaportlarda devrim gibi değişiklik
08:38
İlker Ayrık’tan üzen haber Tüm gösterilerini iptal etti
İlker Ayrık'tan üzen haber! Tüm gösterilerini iptal etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.08.2026 10:54:28. #7.12#
SON DAKİKA: Biyogüvenlik Uygulamaları Güçlendirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.