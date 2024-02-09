Biyoteknoloji Vadisi, İstanbul Temel Bilim Üniversitesi ile iş birliği yapacak

Biyoteknoloji Vadisi Yönetim Kurulu Başkanı Dr. Ercan Varlıbaş, Tuzla Belediye Başkanı Dr. Şadi Yazıcı'yı ziyaret etti. Ziyaret sırasında ilçede kuruluş çalışmaları devam eden İstanbul Temel Bilim Üniversitesi ele alındı. Üniversitenin sanayicilerle iş birliği halinde öğrenci yetiştirmesi hedefleniyor.
Dr. Varlıbaş ve Dr. Yazıcı, üniversitenin Biyoteknoloji Bölümü'nde ağırlıklı olarak uygulamalı biyoteknoloji eğitimi vereceğini ve öğrencilerin yetişmesinde önemli bir merkez olacağını söyledi.
BİYOTEKNOLOJİ VADİSİ ÖĞRENCİLERİN GELİŞİMİNDE DE İTİCİ GÜÇ OLACAK
Dr. Şadi Yazıcı konuyla ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Her biri alanında çok önemli konumda yer alan değerli mütevelli heyetimizle birlikte başarılı çalışmalar yapıyoruz. Mütevelli heyet üyemiz olan Dr. Ercan Varlıbaş'ın bilgi ve deneyiminden de yararlanacağız. Biyoteknoloji Vadisi çalışmaları bize ilham veriyor, aynı zamanda bir üs niteliğindeki bu biyoteknoloji merkezinin öğrencilerimizin gelişiminde itici güç olacağını düşünüyoruz" diye konuştu.
Dr. Ercan Varlıbaş da öğrencilerin gelişimine katkı sağlayabilmenin kendilerine büyük bir mutluluk vereceğini ifade ederek "Biyoteknoloji Vadisi, kaliteli insan kaynağının önemli bir kısmı, üniversitelerimizde eğitim verdiğimiz, yetiştireceğimiz bu bilim insanlarımızdan oluşacak. Biyoteknoloji Vadisi, yenilikçi damarını kaybetmeden, gençlere fırsatlar vererek, onlara kapı açacak, ülkemize ve dünyamıza katkı sağlamaya devam edecek" dedi.
6 Şubat'ta İstanbul Adalet Sarayı'nda gerçekleştirilen terör saldırısına ilişkin adliyeye çıkarılan 48 şüpheli tutuklanması talebiyle mahkemeye sevk edildi. Diğer 48 şüphelinin ise adli kontrolle serbest bırakılması talep edildi.
Pakistan'da yapılan seçimlerde Ulusal Meclis ve eyalet meclisleri için sonuçlar büyük oranda açıklandı. 266 sandalyenin yer aldığı mecliste 220 sandalyenin dağılımı belli oldu. Gelen ilk sonuçlara göre tutuklu eski Başbakan İmran Han'ın partisi Pakistan Adalet Hareketi (PTI) destekli bağımsız milletvekilleri 90, eski Başbakan Navaz Şerif'in liderliğini yaptığı Pakistan Müslüman Ligi-Navaz (PML-N) ise 62 sandalye kazandı.
Türkiye'nin ilk astronotu Alper Gezeravcı'nın 48 saat süren dönüş yolculuğu sonrası Dünya'ya indi. Mersin'in Silifke ilçesinde Gezeravcı'nın yaşayan akrabaları, ilk Türk astronotun Dünya'ya inişini babaevinde duygu dolu bir şekilde izledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti'nin Antalya aday tanıtım töreninde CHP'ye yüklendi. Özgür Özel'e bir de uyarıda bulunan Erdoğan, "Biz Bay Kemal'le en azından açıktan ve aleni milletin gözü önünde cereyan eden siyasi bir mücadele yürütüyorduk. İşte Bay Kemal'i sırtından hançerleyerek koltuğundan indirdiler, Ankara'da bir ofisin dört duvarı arasına vebalı gibi hapsettiler. Özgür Efendi'nin de dikkat etmesi lazım. Aynı hançer, her an kendi sırtına da inebilir" dedi.
İsrail saldırıları nedeniyle Gazze Şeridi'nin güneyinde bulunan Refah kentine giden Gazzeliler, orada da İsrail zulmüyle karşılaştı. 1,4 milyon Gazzelinin sığındığı kent İsrail ordusu tarafından kuşatıldı. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, orduya verdiği emirde Gazzelilerin sığındığı son bölge olan Refah kentindeki sivillerin tahliye edilmesini istedi.
İstanbul'daki Tuzla Piyade Okul Komutanlığı'nda 10 Kasım'da Mustafa Kemal Atatürk'ün vefat yıl dönümünde düzenlenen anma töreninde Atatürk'ün fotoğrafını yakasına takmayan personel ile buna tepki gösteren diğer personeller hakkında başlatılan soruşturmada karar çıktı. Disipline sevk edilen personeller Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ihraç edildi.
Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesinde bir evin altının kazılıp kaçak define arandığı tespit edildi. Jandarma ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda evin altında kuyu açılarak define arandığı ortaya çıktı. Yapılan aramada, kuyu yanı sıra asansör sistemi, el dedektörü, kazma, balta, gaz maskesi gibi malzemeler ele geçirildi. 5 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin Antalya ilçe belediye başkan adaylarını açıkladı. Erdoğan, sosyal belediyecilik anlayışının altını çizerek, tüm toplumsal kesimlere karşı hassas belediyecilik hizmetleri sunacaklarını söyledi.
Son Dakika › Güncel › Biyoteknoloji Vadisi, İstanbul Temel Bilim Üniversitesi ile iş birliği yapacak - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?