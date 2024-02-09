Blackwater'ın kurucusu Erik Prince, ABD-Meksika sınırının güvenliğini eleştirerek, kendini yönetemeyen ülkeleri yönetmenin zamanının geldiğini söyledi - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Blackwater'ın kurucusu Erik Prince, ABD-Meksika sınırının güvenliğini eleştirerek, kendini yönetemeyen ülkeleri yönetmenin zamanının geldiğini söyledi

Blackwater\'ın kurucusu Erik Prince, ABD-Meksika sınırının güvenliğini eleştirerek, kendini yönetemeyen ülkeleri yönetmenin zamanının geldiğini söyledi

ABD'li özel güvenlik şirketi Blackwater'ın kurucusu eski deniz komandosu Erik Prince, ABD-Meksika sınırının güvenliğini eleştirerek, 'kendini yönetemeyen ülkeleri yönetmenin zamanının geldiğini' söyledi. Prince, düzensiz göçmen sorununu eleştirirken, yönetimin ne demek olduğunun ve hangi ülkelerin iyi yönetildiğinin asıl konu olduğunu belirtti. Afrika'nın büyük bir kısmı için de geçerli olduğunu vurgulayan Prince, bu bölgelerdeki hükümetleri yolsuzlukla suçladı.

09.02.2024 21:27  Güncelleme: 21:27
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD'li özel güvenlik şirketi Blackwater'ın kurucusu eski deniz komandosu Erik Prince, ABD-Meksika sınırının güvenliğini eleştirerek, "kendini yönetemeyen ülkeleri yönetmenin zamanının geldiğini" söyledi.

Youtube'da "Off Leash With Erik Prince" adlı kanalda yayınlanan videoda "ABD-Meksika sınırının güvenliği" ve "düzensiz göçmen sorunu" gibi konularda değerlendirmeleri yer alan Prince, son dönemde gündeme gelen düzensiz göçmen sorununu eleştirdi.

Prince, "yönetimin ne demek olduğunun ve hangi ülkelerin iyi yönetildiğinin asıl konu" olduğunu belirtti.

Erik Prince, "Eğer dünyadaki bu ülkelerin çoğu kendini yönetemiyorsa o zaman bizim tekrar emperyal tavrımızı takınarak, bu ülkelere 'kendinizi yönetemiyorsanız biz yöneteceğiz' deme zamanımız geldi. Artık yeter. İşgal edilmekten bıktık." ifadelerini kullandı.

Bu ifadelerinin Afrika'nın büyük bir kısmı için de geçerli olduğunu vurgulayan Prince, bu bölgelerdeki hükümetleri yolsuzlukla suçlayan açıklamalarda bulundu.

Sunucunun, "İzleyiciler 'Erik Prince yine sömürgecilikten dem vuruyor' diyecek" ifadesine Prince, "Kesinlikle" yanıtını verdi.

Kaynak: AA

Sizin düşünceleriniz neler ?

Amerika Birleşik Devletleri, Erik Prince, YouTube, Afrika, Prince, Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Blackwater'ın kurucusu Erik Prince, ABD-Meksika sınırının güvenliğini eleştirerek, kendini yönetemeyen ülkeleri yönetmenin zamanının geldiğini söyledi - Son Dakika


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.02.2024 09:26:20. #1.12#
SON DAKİKA: Blackwater'ın kurucusu Erik Prince, ABD-Meksika sınırının güvenliğini eleştirerek, kendini yönetemeyen ülkeleri yönetmenin zamanının geldiğini söyledi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement