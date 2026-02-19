Blair: Gazze Bölge İçin Tek Umut - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Blair: Gazze Bölge İçin Tek Umut

19.02.2026 21:40
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tony Blair, Gazze'nin barış için tek umut olduğunu ve yeniden şekilleneceğini belirtti.

Gazze Barış Kurulu'nda yer alan eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Gazze'nin bölge ve dünya için "tek umut" olmaya devam ettiğini bildirdi.

Blair, Washington'daki Barış Enstitüsünde gerçekleştirilen Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısında konuştu.

Gazze'nin geleceğiyle ilgili ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik vizyon planının tamamen uygulanmasının önemine değinen Blair, "Gazze, bölge ve daha geniş dünya için en iyi, hatta tek umut olmaya devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Blair, Gazze'nin "eskisi gibi değil, olması gerektiği gibi" yeniden şekillendirileceğini ifade ettiği konuşmasında, "Gazze, etkili kamu kurumlarıyla halka hizmet eden bir yönetime, girişimciliğin geliştiği bir iş ortamına, gençleri hoşgörü ve başarı için yetiştiren bir eğitim sistemine ve dijital devrimden en iyi şekilde yararlanan teknoloji odaklı bir topluma sahip olacak." dedi.

Gazze'nin coğrafyası, küresel pazarlara yakınlığı ve genç nüfusu bakımından potansiyelini değerlendiren Blair, Gazze halkı için ve Gazze'yi yeniden inşa etmek için gerekli olan köklü değişikliklere değindi.

Blair, konuşmasında şunları söyledi:

"Bu, Gazze'nin barış içinde bir Orta Doğu'nun parçası olduğu bir vizyondur, kimsenin gerçekten kastetmediği halde sahte beyanlar ve kimsenin tutmaya niyeti olmadığı anlaşmalar değil, ister Müslüman, ister Yahudi, ister Hristiyan, ister herhangi bir dine mensup olun, ister olmayın, kendi çabalarınızla yükselebileceğiniz ve hükümetinizi sırtınızda değil, yanınızda hissedebileceğiniz gerçek bir bölge vizyonudur."

Mladenov Türkiye'ye Gazze'deki çabaları için teşekkür etti

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov, konuşmasında, Filistin polis gücünün oluşturulmasında katkıda bulunan Türkiye'ye teşekkürlerini sundu.

Gazze'nin yabancı ve idari Gazze Şeridi'ni devralma sürecinde karşılaşacağı engelleri "tamamen ortadan kaldırdıklarını" belirten Mladenov, bu doğrultuda hizmet edecek olan polis gücü için süreci başlattıklarını ve ilk birkaç saat içinde 2 bin kişinin bu iş için başvuru yaptığı bilgilerini paylaştı.

Mladenov, Gazze'deki tüm grupların dağıtılmasını ve tüm silahların tek bir sivil otoritenin kontrolüne bırakılmasına olanak sağlayacak bu çalışmada "Türkiye, Katar ve Mısır'a" teşekkürlerini iletti.

Kaynak: AA

Tony Blair, Orta Doğu, Güvenlik, Güncel, Gazze, Son Dakika

Son Dakika Güncel Blair: Gazze Bölge İçin Tek Umut - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
10 yıl sonra bir ilk ABD’den Türkiye’nin yanı başında tarihi adım 10 yıl sonra bir ilk! ABD'den Türkiye'nin yanı başında tarihi adım
İzlemeyenler pişman Dün gece Şampiyonlar Ligi’nde neler oldu neler İzlemeyenler pişman! Dün gece Şampiyonlar Ligi'nde neler oldu neler
Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor Planı Trump yaptı, 2 ülke yüzlerce asker göndermeye hazırlanıyor
“100 milyonluk yarış atları kayıp“ iddiasına açıklama geldi "100 milyonluk yarış atları kayıp" iddiasına açıklama geldi
Kütahya’da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı Kütahya'da çay evinde bıçaklı saldırı anı kamerada: 1 ağır yaralı
Tehditler savuran 2 lidere meydan okudu: Gerekirse bedel öderiz Tehditler savuran 2 lidere meydan okudu: Gerekirse bedel öderiz

22:34
Turu mucizelere bıraktık Fenerbahçe, Nottingham Forest’a farklı kaybetti
Turu mucizelere bıraktık! Fenerbahçe, Nottingham Forest'a farklı kaybetti
20:35
Gazze’ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
Gazze'ye asker gönderecek 5 ülke belli oldu
20:12
Bakan Fidan direkt Trump’ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
Bakan Fidan direkt Trump'ın yüzüne söyledi: Asker göndermeye hazırız
19:45
Meloni’nin sözleri Macron’u küplere bindirdi: İşine bak
Meloni'nin sözleri Macron'u küplere bindirdi: İşine bak
19:20
Kurtlar Vadisi’nin unutulmaz ikilisi yıllar sonra bir arada Son halleri ağızları açık bıraktı
Kurtlar Vadisi'nin unutulmaz ikilisi yıllar sonra bir arada! Son halleri ağızları açık bıraktı
19:02
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci’ye danışmakta buldu
Eşinin Ramazan ayındaki ilişki talebi karşısında şaşkına döndü, çareyi Esra Ezmeci'ye danışmakta buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2026 23:28:21. #7.11#
SON DAKİKA: Blair: Gazze Bölge İçin Tek Umut - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.