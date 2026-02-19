Blair: Gazze Bölge İçin Tek Umut

Gazze Barış Kurulu'nda yer alan eski İngiltere Başbakanı Tony Blair, Gazze'nin bölge ve dünya için "tek umut" olmaya devam ettiğini bildirdi.

Blair, Washington'daki Barış Enstitüsünde gerçekleştirilen Gazze Barış Kurulu'nun ilk toplantısında konuştu.

Gazze'nin geleceğiyle ilgili ABD Başkanı Donald Trump'ın 20 maddelik vizyon planının tamamen uygulanmasının önemine değinen Blair, "Gazze, bölge ve daha geniş dünya için en iyi, hatta tek umut olmaya devam etmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

Blair, Gazze'nin "eskisi gibi değil, olması gerektiği gibi" yeniden şekillendirileceğini ifade ettiği konuşmasında, "Gazze, etkili kamu kurumlarıyla halka hizmet eden bir yönetime, girişimciliğin geliştiği bir iş ortamına, gençleri hoşgörü ve başarı için yetiştiren bir eğitim sistemine ve dijital devrimden en iyi şekilde yararlanan teknoloji odaklı bir topluma sahip olacak." dedi.

Gazze'nin coğrafyası, küresel pazarlara yakınlığı ve genç nüfusu bakımından potansiyelini değerlendiren Blair, Gazze halkı için ve Gazze'yi yeniden inşa etmek için gerekli olan köklü değişikliklere değindi.

Blair, konuşmasında şunları söyledi:

"Bu, Gazze'nin barış içinde bir Orta Doğu'nun parçası olduğu bir vizyondur, kimsenin gerçekten kastetmediği halde sahte beyanlar ve kimsenin tutmaya niyeti olmadığı anlaşmalar değil, ister Müslüman, ister Yahudi, ister Hristiyan, ister herhangi bir dine mensup olun, ister olmayın, kendi çabalarınızla yükselebileceğiniz ve hükümetinizi sırtınızda değil, yanınızda hissedebileceğiniz gerçek bir bölge vizyonudur."

Mladenov Türkiye'ye Gazze'deki çabaları için teşekkür etti

Gazze Barış Kurulu Yüksek Temsilcisi Nickolay Mladenov, konuşmasında, Filistin polis gücünün oluşturulmasında katkıda bulunan Türkiye'ye teşekkürlerini sundu.

Gazze'nin yabancı ve idari Gazze Şeridi'ni devralma sürecinde karşılaşacağı engelleri "tamamen ortadan kaldırdıklarını" belirten Mladenov, bu doğrultuda hizmet edecek olan polis gücü için süreci başlattıklarını ve ilk birkaç saat içinde 2 bin kişinin bu iş için başvuru yaptığı bilgilerini paylaştı.

Mladenov, Gazze'deki tüm grupların dağıtılmasını ve tüm silahların tek bir sivil otoritenin kontrolüne bırakılmasına olanak sağlayacak bu çalışmada "Türkiye, Katar ve Mısır'a" teşekkürlerini iletti.